En Pocito hubo anuncios en el inicio de gestión de Fabio Aballay

El intendente Fabio Aballay pronunció su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Pocito este lunes 18 de marzo. Se trata de la novena oportunidad que tiene el intendente electo teniendo en cuenta que ya lo hizo durante dos períodos y está iniciando el tercero de manera alternada luego de haber ocupado el cargo de Ministro de Desarrollo Humano de la provincia.

El jefe comunal de Pocito describió “Distintas acciones que vamos a llevar adelante entre ellas la obra pública que está atada a los recursos con los cuales contamos. Claramente está atada a los servicios que podamos brindar”.

Agregó “Estaremos trabajando en veredas, plazas, playones polideportivos en los nuevos barrios, vamos a ampliar la delegación Municipal de Zona Norte a efectos de brindar una mayor y mejor atención al vecino”. “Además, construirán salas velatorias y nichos”.

En materia turística el departamento se ha potenciado y se quiere desarrollar aún más disponiendo de un minibús para organizar visitas a las bodegas que componen la ruta del vino y del olivo de manera gratuita. En materia cultural también hay proyectos como la generación de un ballet municipal interdisciplinario.

En cuanto a la pavimentación de calles todavía no hay definiciones ya que no se sabe si la provincia apoyará a los municipios como lo venía haciendo costeando un 70% de las obras de este tipo, según explicó Fabio Aballay. “No sé si la provincia ha pensado algún programa de pavimentación, pero claramente los municipios por si solos no podemos llevar adelante, pero vamos a trabajar de manera conjunta. Nuestra predisposición está”, aseguró.

Pocito tiene hoy más de 70 mil habitantes y el municipio se debe adecuar para la prestación de servicios a sus habitantes, dijo Aballay.