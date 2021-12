Salvadó sobre el mar de basura en Rawson: 'No se ha resentido la recolección'

Los vecinos de Rawson se encuentran indignados ya que sus calles se encuentran repletas de basura desde hacen por lo menos 48 horas. Para conocer el motivo, Canal 13 se contactó con el presidente del Concejo Deliberante, quien se encuentra a cargo del ejecutivo hasta que Rubén García se recupere. Acerca de esto la autoridad aseguró que "no se ha resentido la recolección".

Juan Carlos Salvadó es quien ocupa temporalmente el sillón del intendente, hasta que el electo jefe comunal se reponga de sus problemas coronarios en Buenos Aires. Este funcionario aseguró que hasta el momento nadie le ha comunicado que el reclamo gremial que están atravesando, haya afectado a la recolección de residuos.

"A mi el secretario del servicio me comunica cuando hay problemas en el movimiento de camiones o del personal, pero no me ha dicho nada. La basura es la de siempre, no es una cuestión de este conflicto gremial. El problema de la basura viene desde hace tiempo por el advenimiento de tantos barrios y gente nueva al departamento. Ha crecido demográficamente y los servicios han quedado chatos en cuestión de elementos para ese trabajo. No se ha resentido el levantamiento de basura", aseveró.

Tras asegurar que no afectó al servicio, el presidente del Concejo Deliberante explicó cómo estalló el conflicto. El entrevistado manifestó que todo ocurrió debido a que en agosto García firmó un acta de acuerdo con el sindicato SUOEM. En el mismo acordaron convocar a paritarias en un tiempo determinado, cosa que por el problema de salud del intendente no se logró.

"Esta trabajando la gente normalmente, todo el plantel esta en la calle. No tengo novedades de que haya afectado al servicio este problema. Se convocó a paritarias porque en agosto se firmó un acta de acuerdo entre Rubén García y el sindicato de SUOEM para convocar a paritarias dentro de un tiempo definido. Se vencieron los tiempos y no se llamó a paritarias. El gremio por lo visto esperó un tiempo y mandó una nota al Ejecutivo y al Legislativo que es cuando yo me entero recién del asunto", expresó.

Estas personas avisaron de que si no se realizaba una reunión que estaba pactada para el lunes iban a tomar esta medida de fuerza. Esto ocurrió justamente por la licencia de García. En ese momento Salvadó contó que se comunicó con los secretarios del Poder Ejecutivo para ver cómo se podía solucionar este problema. Allí definieron que la mejor solución era llamar a paritarias.

Esto se realizó pero desde UPCN presentaron un recurso de amparo en la Justicia para poder formar parte de este encuentro. Debido a esto las paritarias no se realizaron. "La Justicia decide que las paritarias no se realicen mediante este proceso judicial. Se suspendieron las paritarias y el municipio ha seguido trabajando normalmente", declaró el entrevistado.

Finalmente Salvadó fue consultado por una situación. Se trata de que casualmente en la ocasión anterior en la que nuevamente debió ocupar momentáneamente el puesto de intendente, también llamó a paritarias y SUOEM quedó al frente de las mismas. Acerca de esto remarcó que no tiene ninguna preferencia por este sector.

"Nosotros no es que tengamos una preferencia por SUOEM, nosotros no hemos tomado a SUOEM por un capricho nuestro. Durante los 8 años de gestión del compañero Juan Carlos Gioja, SUOEM siempre estuvo al frente de las paritarias. No es llamativo, estoy al frente del ejecutivo y pasan cosas. En este momento pasan estas situaciones, estoy al frente del ejecutivo, hay este posible paro y lo podemos solucionar con una convocatoria a paritaria que se tendría que haber hecho hace tiempo, y la hago", sentenció.