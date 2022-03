Se viene el estacionamiento ordenado en Villa Krause con 'trapitos' formalizados

Actualmente Capital es el único departamento de la provincia de San Juan que posee un sistema de estacionamiento arancelado. Sin embargo, el jefe comunal del municipio rawsino aseguró que este 2022 intentarán implementar algo similar. Puntualmente se realizaría en Villa Krause y contemplaría a los trapitos que ya se encuentran en la zona.

Rubén García, intendente de Rawson, pasó por Banda Ancha y aseguró que tienen un problema con la disponibilidad de lugar para estacionar vehículos en Villa Krause. Debido a esto mucha gente que va con intenciones de realizar compras o de ir a visitar simplemente, pierde mucho tiempo buscando estacionamiento.

"Por la expansión del comercio en Villa Krause se produce un problema con el estacionamiento. Gente que estaciona las 7 horas que trabaja y no le da chance a la gente que va al comercio por algunos minutos. En 2021 armamos un proyecto de estacionamiento. No lo pusimos en marcha pero este año lo vamos a lanzar al estacionamiento controlado porque tenemos que ordenar. De alguna forma tenemos que darle la posibilidad no sólo a rawsinos sino a la gente de otros departamentos", aseguró.

Siguiendo en la misma línea García expresó que por ejemplo los proveedores que llegan a ese sector del departamento, deberían tener un lugar para realizar descargas. Esto se magnifica al no haber guarderías de gran tamaño en esa zona. Otro aspecto que considera este proyecto al que se refiere el jefe comunal, es el hecho de darle trabajo a los trapitos.

"Lo que intentamos es que ese estacionamiento tome gente que esta informal, los trapitos, para darle trabajo. Además organizar el estacionamiento para que un vehículo no este 10 horas en el mismo lugar. El arancel va a ir destinado a esta gente para tratar de darle formalidad y dar un reciclado al estacionamiento. Le venderemos nosotros el ticket y el trapito lo revenderá. La idea es que entren en un sistema formal y que eso produzca un ordenamiento en el estacionamiento", sentenció.