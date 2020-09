Conoce el nuevo paseo del que pueden disfrutar los vecinos de Rivadavia

En un año complicado para los municipios en lo que respecta a obras públicas, en Rivadavia quedo inaugurado el Nuevo Paseo Hipólito Vieytes. El intendente del departamento, Fabián Martín, charló con Canal 13 y contó que sobre la concreción de la obra.

Se trata de una obra con 350 metros lineales, donde se realizó construcción de banquina, con ripio de base seleccionado; una vereda de hormigón, H17 alisado, de 2 metros de ancho, puentes tipo rampa con pasamano y anillo de ladrillo molido sobre veredín. Se colocaron 38 luminarias led, bancos y cestos de residuos a lo largo de todo el espacio, Se colocaron árboles crespón y plantines de estación.

La construcción de este paseo está enmarcada en el programa ‘Mi Plaza’, premisa la recuperación y puesta en valor de estos espacios. ‘Esta obra brinda seguridad para quienes transitan por la zona, ya que es un lugar muy transitado por los vecinos, que antes transitaban por la banquina y ahora tienen la posibilidad de hacerlo por este paseo’, comentó Martín.

‘Este es un año difícil pero a través del trabajo municipal estamos recuperando el ritmo de la obra pública’, manifestó el Jefe Comunal. Además, el intendente contó que se redistribuyeron fondos al caer la recaudación’, explicó.

Martín indicó que lo más perjudicado fueron las obras este año en la gestión, ya que tuvieron que paralizar aquellas que a principio de año habían comenzado. En este sentido, el Jefe Comunal señaló que debieron volver a definir la cantidad de fondos por la necesidad social a la que obligó la pandemia.

Por otro lado, el intendente se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández del martes pasado asegurando que ‘siempre que viene algún presidente se anuncian muchas obras y eso es importante’, expresó. Además, Martín comentó al respecto que ‘en Rivadavia tenemos muchas obras que quisiéramos terminar, como de saneamiento’, manifestó.

Por último, el Jefe Comunal opinó sobre el escrache que sufrió la mujer ‘auto convocada’ en Capital: ‘Fue una lástima, en tiempos difíciles donde todos perdimos algo, no hay que agitar este tipo de manifestaciones. Espero que no se vuelva a repetir, puesto que cualquier manifestación realizada en una casa de una persona, no le hace bien a nadie’, cerró.