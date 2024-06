Marcelo Arancibia y su mirada crítica sobre las estrategias de Milei y los polémicos juicios de expropiación

Candidato a gobernador del mismo espacio que Orrego, compañero de ruta de la actual estructura de Javier Milei, también abogado, ex presidente del Foro de Abogados y referente de GEN. Muchas gracias por venir.

-Muchas gracias a ustedes por la invitación

-Si fuese senador nacional y tuviera que votar por las bases, ¿qué hubiese votado?

Que dilema.

-¿Dilema?

-Primero no le votaría a los superpoderes, creo que con sus declaraciones(Milei) que son sinceras en Estados Unidos, de que el odia al Estado y que ha llegado al poder para destruirlo, darle superpoderes a esa persona puede poner en riesgo muchas cosas que el Estado brinda y si bien se está en crisis, son necesarias: educación, salud, seguridad, promoción social, inclusión, federalismo.

Y el resto de quienes forman parte de la estructura de Margarita Stolbizer, que en algún momento también fue criticada porque fue muy crítica contra el gobierno en general, pero terminó votando en general a favor y bueno hubieron disidencias en temas actuales.

-En el caso del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), habrá que ver como queda redactado. A mi lo que me preocupa es instar a la importación en condiciones desfavorables para los productores argentinos, más precisamente los sanjuaninos.

El tema es que, a nosotros, nos exportan porque la actividad mega minera es atractiva para los inversores, ahora que el RIGI pueda poner en riesgo por ejemplo: cobrar las regalías mineras es todo un tema. Vos fíjate que Veladero Pascua Lama, San Carlos simplemente son inversiones mineras, no hacía falta más incentivos para atraer y no había cepo y se creo un acuerdo bajo guarda con las empresas mineras. Y había un país que todavía no había entrado un deterioro institucional fuerte.

Creo que todas estas cosas que se hacen, es porque desde afuera a los argentinos no nos creen y no nos toman en serio.

El dilema está en que si no se vota este gobierno va a entrar en una pendiente complicada, por su debilidad en el Congreso de la Nación y por esto llamativo que realmente sorprende, de que durante seis meses el Gobierno no haya conseguido sancionar una ley y no es porque el Congreso no se la calle.

Milei, pidió por el DNU el 7023 ley de bases originaria, tratando de poner al país de patas para arriba con poca discusión y consenso del Congreso de la Nación. Nosotros sabemos que estamos en una democracia, unida al diálogo, el consenso y el acuerdo, cosa que le cuesta muchísimo al presidente.

-Le puso cuatro al presidente Javier Milei, ¿por qué?

-Porque bueno, cuatro es todavía por la esperanza de que el tipo mejore, pero no creo porque las personas pueden cambiar de ideologías pero no de carácter. Y el problema de Milei me parece que es de carácter.

Al principio yo pensé que el tipo realmente estaba bastante desquiciado, pero no, en parte es eso y en parte es una estrategia muy bien diseñada. Pero la estrategia del odio y de la violencia simbólica verbal es muy peligrosa, porque uno nunca sabe cuando pasa el límite y es un escenario del que a veces no se vuelve. Yo creo que el fenómeno Milei desde afuera se entiende porque él utiliza usa esos mecanismo por ejemplo la deshumanización del adversario y acto seguido el desconocimiento de las instituciones republicanas no solo trata de ratas a los congresales sino que en redes sociales se promueve al cierre de la institución.

Milei nos plantea un dilema nuevo, su llegada el colapso del sistema anterior y también nos saca de la lógica de los últimos ochenta años, nosotros hemos estado acostumbrados al ‘peronismo vs anti peronismo’ y cuando el plantea ‘casta vs Milei’, en realidad nos dice ‘Mileísmo vs Antimileísmo’.

Este populismo de extrema derecha de Milei es muy distinto al Peronismo, que es muy argentino, y una cuestión que desde afuera muy difícil entender. Milei nos ha introducido en un populismo internacional, por eso se lleva bien con Bolsonaro, Trump, la extrema derecha en Europa

-¿Y por que lo banca la gente a Milei?

Lo banca porque han sido un desastre los últimos veinte años de gobierno en el país y vos fíjate en Europa.

-Pero desde que empezó la gestión de Milei, no le fue mejor a la gente, ¿cómo se sostiene esa expectativa?

Esa expectativa se sostiene en la esperanza, la esperanza es una cuestión de fe, porque es tan malo lo que se ha vivido que la gente cree

Elijo creer

Como era el lema en el mundial de Qatar, vos fíjate que en Europa la gente que vota a la extrema derecha en Alemania, Francia o Italia no les interesa que ese partido reivindique al Nazismo, Fascismo, al Colaboracionismo nazi de los franceses, ya no es un elemento . Las nuevas generaciones están preocupadas por la inmigración ilegal, la forma por el cambio de climático que afecta el trabajo, ojo, ese es un dato muy fuerte para Europa, Para Argentina es la crisis, la inflación, lo que hace que Argentina hace años no progrese. Y hasta que el crédito que la sociedad le ha dado termine, hasta cuando se desgaste

-¿Y hasta cuándo es?

Hemos visto en las últimas noticias que una senadora neuquina ha cambiado el voto, por una embajada en Europa, eso un escándalo. En los noventa pasaba, en el 2000 también.

Acá yo contaba el caso de Leopoldo Bravo, que se fue ahora a Rusia con una que le ofreció Kirchner, no fue un escándalo, fue una negociación política.

-¿Milei, le robó la mística al Peronismo?

Yo creo que el Peronismo hace mucho tiempo está vacío de contenido, lo digo con respecto a los compañeros, pero ¿qué ese lo que es la justicia social?, ¿un grupo dirigentes que usan ropa de marca y tenés el cincuenta por ciento de la sociedad por debajo de la pobreza?

-¿Un partido que se reivindicaba el trabajo como el objeto de su política partidaria y de gobierno y hoy hay más trabajadores en negro que en blanco? yo creo que los trabajadores han votado muchísimo a Milei, quién no les promete.

Esto que hablamos, me parece que el Peronismo va a tener un gran problema, porque ellos creen que van a volver como en el 2009 pero la gente aprende. Yo no creo que la sociedad vote como opción alternativa a Milei en el 2027 y no creo que voten a los responsables de la crisis.

-Y las fuerzas políticas provinciales, como ustedes, incluso al sector de Marcelo Orrego, que por ahí tiene un público similar al de Milei pero estando ahí en cancha es difícil la disyuntiva. Digamos el PRO, el Macrismo, ir juntos con Milei o enfrentarlo, porque es peligroso enfrentarlo.

Es medio difícil para fuerzas que comparten por ahí el electorado ir juntos con él, también es complicado para los partidos que no son de Milei, ni del Peronismo.

Yo creo que cuando se baje la espuma, de esta euforia que hay sobre Milei, tiene que quedar muy definido que en la política argentina atento a todo este populismo de extrema derecha que ha entrado a nivel internacional exige a las fuerzas políticas una convicción en defender valores democráticos y republicanos. Creo que ahí, se va a generar un nuevo escenario polpitico donde dudo que el Peronismo sea el principal contendiente, porque insisto creo que ellos son los principales responsables responsables de esta situacipon, pero no los únicos hay mucha gente de Juntos por el Cambio que también lo ha sido y la gente lo ha repudiado

-Y hoy, ¿qué es Juntos por el Cambio?, está fraccionado e aquellos que quieren confundirse con La Libertad Avanza, los que quieren acompañar y hay otros, que nos alistamos y creemos que Argentina necesita una alternativa de Centro Democracia.

-Se habían conformado algunos partidos como Consenso Ischigualasto, era ADN qeue era Mileista, estaban ustedes- En un momento iban todos para el lado de Milei, Avelín, la gente de Cruzada y medio que se bifurcó, siguió Peluc y su gente para ese lado y usted para Orrego, ¿usted lo vio antes que ocurra a lo de Milei?

A nosotros siempre nos preocupó el crecimiento de esta ultra derecha, pero lo entendíamos. Porque yo estuve mucho en campaña del 22 al 23, en el caso nuestro entendíamos que la única frontera de que volviera a ganar el Peronismo o que llegara la ultra derecha era Juantos por el Cambio, pero ha sido una profunda decepción. Porque en definitiva quienes representaban esa última frontera democrática al otro día de perder las generales se sumaron al gobierno de Milei cuando debieran seguir construyendo este espacio político de centro derecha.

Yo siento que la sociedad va a empezar a exigir, cuando se aplaque el apoyo a Milei y empiecen a pasar cosas que la gente se preocupe.

-Le voy a preguntar por algo de lo que usted a opinado y ha generado cierto remezón, dentro de los cimientos rawsinos pero también ha pegado en otros sectores como en el ámbito judicial, ¿cuál es su opinión respecto de la expropiación de la ex bodega La Superiora y ha tenido una nueva tasación?

-Te lo explico en estos términos, si la Corte de Justicia hubiese ratificado la sentencia de segunda instancia y hubiese aplicado la Ley de expropiación y reforma del 2018 y los precedentes de la propia Corte, la municipalidad de Rawson debería pagar no menos de 4 millones de pesos. La interpretación nueva que hace la Corte de la Ley de Expropiación, apartándose de los precedentes, fundamentalmente el precedente Coria, que firma incluso la autora García Nieto, quien no da ninguna explicación por qué cambia de opinión... Entonces, la diferencia entre 4 millones de pesos y 371 millones de pesos es la explicación que tiene que dar la Corte de porqué cambió de criterio, de precedentes jurisprudenciales previos, como el caso Coria y porqué se aparta de la Ley de Expropiación.

-¿Pero hay un cambio de criterio, entre esos dos fallos, entre lo que dice un expediente y otro? porque lo que dice el cortista Olivares Yapur, es que el problema no es que cambiaron de criterio sino que hubo una ley en el medio que cambió la disposición legal entonces por eso fallaron a establecer tasa pasiva, tasa activa no es un tema de corte sino un cambio de ley.

Por eso ellos se conmueven por esta causa de La Superiora y dicen si aplicamos la ley van a cobrar dos pesos con cincuenta entonces ahí cambia el criterio del presidente Coria, que en el 2019. La reforma de las leyes del año 2018 y corresponde pagar tasa pasiva, pero lo que cambia la interpretación del momento es que se tiene que hacer la evaluación.

Ahora, creo Sebastián que esto es simplemente una muestra de la crisis que sufre la provincia de San Juan desde el punto de vista institucional. La corte debiera dar una explicación porque de cuatro millones a trescientos setenta y uno, lo tiene que explicar no sólo porque los actos de gobierno deben ser público sino también porque la gente está re podrida de las instituciones, por eso lo banca a Milei.

También habría que poner a los estudiantes a estudiar las sentencias de la Corte después de la reforma de la ley de expropiaciones. Y ver qué pasó con las otras causas.

-Y en las otras causas usted dice que hubo criterios disímiles, ¿se huele algo raro ahí?

Llamaría la atención que se conmuevan con alguna parte demandada y con otras no.

-Ah, usted dice que hay una parte demandada que produce mayor sensibilidad

Lo dice el fallo de La Superiora, que dice’che’.

-¿Usted huele algo raro ahí? Los demandantes, las partes, Rawson es toda una cosa que suena feo

-Bueno, Shakespeare si fuera un analista político diría que algo huele mal en San Juan en esta provincia (risas), Pero yo lo veo de esta manera, San Juan tuvo veinte años un gobierno justicialista, se pensó que esto era eterno y pasaron de una aspiración democrática a llevar a una provincia muy autocrática donde empiezan a perderse las líneas que separan los organismos de poder y la función de peso y de contrapeso que deben tener entre uno y otro.

El último gobernador pretendió perpetuarse en el poder, entonces este esquema de apartarnos de una democracia republicana hacia una autocrácia, termina indefectiblemente en el control de la cabeza del poder judicial. Entre ellos la manera de designar los jueces, porque está en el centro de la escena, hoy se designa por amigos, por caras y por pertenencia a un partido.

También el Concejo de la Magistratura de la Constitución del 86’, nunca funcionó siempre fue objeto de acuerdos políticos a espalda de la sociedad. Pero lo que sucedió en el 2014/15, no anterior 2007/08 cuando Gioja arregla con Massa las jubilaciones al ochenta y dos por ciento de los jueces, hizo un vacío magistrado y empezaron a nombrarse y hacerse un abuso de la designación, porque en el año 2005 el Peronismo tenía mayoría y no se jubilaban. Se jubilaron y empezaron a llenar tenían mayoría absoluta en la Legislatura entonces había lo que en los noventa que se denominaba ‘la calesita’, ¿en qué sentido?, había equilibrio en la Cámara de Diputados, entonces un día designaba el Peronismo, en otro el Radicalismo, después la cruzada, después el Bloquismo, por ahí metía la Corte.

-Había tribunales con un criterio de lo mismo

Estaba repartido, en este caso era un solo partido y se coronó con la Corte. Después hubo una reducción masiva en enero de 2017 cuando empezaron a pagar ganancias los jueces. Y los concursos, no se les puede decir concursos, porque en realidad eso no puede ser homologado como tal, porque no es objetivo, no tiene criterio de mérito, no es transparente, la Constitución establece el concurso como un mecanismo de idoneidad, ese mecanismo está corrompido, viciado, no sirve. El modelo de Estado era ese, no un Estado democrático sino un modelo que estaba llamado a gobernar para si, pero hubo un problema que el dos de julio pasado perdieron y el ‘cuento de la leyenda del jinete sin cabeza’ estaba diseñado para un gobierno que iba a ser perpetuo y hoy no tiene el ejecutivo.

Entonces el problema de esta Corte es que no sabe ensamblarse en un sistema de gobierno republicano y hace cosas que podían ser simpáticas, pero ahora no. Fijate que tuvo que bajar una licitación para alquilar dos máquinas de café, pero hace dos años atrás le hicieron expropiar el gobierno provincial el predio que está al enfrente del Hiper y nos hicieron gastar a los sanjuaninos quinientos millones de pesos, para una ciudad judicial que no se va a ser. Está pagado, hoy con la evolución del dólar serían más de dos mil millones de pesos, que San Juan necesita. El tema de las designaciones o la incorporación de gente de afuera, también es escandaloso a partir del doce de diciembre pasado, comenzaron a incorporarse como contratados, como ordenanzas gente que había sido funcionaria hasta diciembre. Y acomodados de designación y ascenso, ese problema se tiene que solucionar.

La legislatura está complicada por lo que el oficialismo no tiene la mayoría, tiene que demostrar un gesto muy distinto del que vemos a nivel nacional, que lo que hace es insultar, apretar ese no es el estilo del gobernador Orrego. Creo que él debiera convocar a la oposición para lograr un acuerdo, para reparar las instituciones, no se puede seguir designando como se designa a los jueces.

Pero hay un dato mucho más grave, este sistema de la justicia Argentina se supone que le saca la función administrativa al juez, para que se dedique a dictar sentencias, pero en realidad antes el juez era el dueño de su juzgado, te gustara o no. Ahora, los jueces saben que el sector privado avanza sobre la cuestión pública, avanza sobre la jurisdicción de los jueces. Entonces ellos dicen que pueden dictar sentencias menores, pero esa oficina no depende de los jueces dependen de la Corte a través del secretario administrativo. Entonces lo que debiera ser una caja de cristal no lo es, porque todo abogado no sabe si el fallo realmente te lo está dictando un juez o te lo dicta una persona que no es magistrada. Vivimos en un sistema en que la teoría es permeable a la influencia, lo que tiene que ser la Legislatura y la política es meterse en el tema. Esta es una Corte que se ha cansado de autolegislar, está bien la constitución le habilita la potestad de mandar un proyecto de ley, pero aprueban a libros cerrados.

La Legislatura lo que debe hacer es poner un freno, por cada ley que proponga la Corte los legisladores tiene que decir algo.