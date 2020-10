Se metieron cuatro veces a su casa y les llevaron hasta la puerta del baño

Una familia sanjuanina se encuentra atravesando una complicada situación actualmente, luego de sufrir una grave ola de robos desde que comenzó el año. Estas personas revelaron ante las cámaras de Canal 13 que en aproximadamente seis meses, les han robado cuatro veces en su vivienda. En una ocasión les llevaron hasta la puerta de su baño.

La mujer de esta familia, Luján Catalano, expresó que desde el mes de marzo empezaron a sufrir este tipo de episodios siendo que ellos se mudaron en julio. "Nos robaban antes de que nos mudáramos", expresó la afectada. Catalano contó que cuando sufrieron el primer robo recién estaban construyendo la casa en cuestión.

"Cuando teníamos todo listo para mudarnos apareció la Fase 1. Sin embargo mudamos igual los muebles por que pensábamos que solamente iban a ser dos semanas. En el interín de la Fase 1 y la cuarentena nos robaron el motor del aire acondicionado y después las persianas", declaró la damnificada que posteriormente contó que a partir de ese último robo los maleantes directamente ya ingresaban a la vivienda en cuestión para sustraer pertenencias.

Acerca de esto el hombre de la familia, Carlos Hernández, contó que el tercer robo que sufrieron fue el 24 de abril. En esa ocasión los maleantes destrozaron la puerta trasera de la vivienda para poder colarse. "Se llevaron una aspiradora, las zapatillas de mi hijo, hasta la puerta del baño se llevaron. Vino Criminalística, tomaron huellas y hasta día de hoy no tenemos noticias por parte de la Comisaría Sexta", aseguró este hombre.

Posteriormente Hernández contó que las autoridades no actuaron de manera adecuada durante el pasado viernes 2 de octubre, cuando sufrieron este cuarto robo en donde se llevaron dos televisores, dos computadoras, un microondas y la bicicleta de su hijito de cinco años de edad.

"Llamé al 911 y el policía que me atendió escuchó gritar a mi mujer así que me preguntó si quería que mandaran una ambulancia para que la atendieran. Le dije que si y todavía estamos esperando que venga", reveló la víctima de esta ola de robos. Finalmente esta pareja contó que hace siete meses que no pueden trabajar en su local, el primer "Escape Room" de San Juan, debido a la pandemia. A raíz de esto tuvieron que comenzar a vender comida para sobrevivir, pero aseguran que ya no pueden pagar el alquiler de este establecimiento.