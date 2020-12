La peor sorpresa: revisaba la basura y encontró una cabeza envuelta en film

Un macabro hallazgo se produjo durante la primera mitad de este martes 22 de diciembre en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario. Lo que sucedió fue que un hombre estaba revolviendo un contenedor de basura, cuando de repente encontró dos cuerpos desmembrados.

Todo sucedió este martes sobre Lituania al 5600 entre las calles 8 y 30, dentro de los límites de la ciudad santafesina de Rosario. En este lugar un hombre en situación de calle comenzó a revisar la basura de un conteiner de residuos, para ver si algo podía servirle para venderlo posteriormente.

Sin embargo no sólo no encontró objetos de valor si no que halló algo que lo marcó de por vida. Esta persona se topó con una cabeza humana envuelta en papel film. Al seguir revolviendo se percató que en ese contenedor se encontraban dos cuerpos sin vida totalmente descuartizados.

Ante esta situación el indigente contactó a la Policía para comentarles lo que había encontrado. Una vez que los uniformados se trasladaron hasta el lugar de los hechos, pudieron confirmar que en el basurero se encontraban dos cabezas y dos brazos de hombres de entre 30 y 40 años de edad.