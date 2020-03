Video: acusan a policía por una violenta golpiza en un procedimiento

En las últimas horas circuló en Rodeo, departamento Iglesia, un video que muestra el accionar de un agente policial que reduce a un sujeto identificado como Fabián Díaz de 25 años de edad. En la filmación se observa de manera difusa como un efectivo policial lo golpea mientras está en el piso y otras personas observan de cerca lo que pasa.

Consultado por Radio La Cumbre de aquel departamento, el Sub Comisario José Luis Cuenca, aseguró que en realidad se trata de un joven que estaba consumiendo bebidas alcohólicas en la plaza de Rodeo y al ser entrevistado por personal policial se pone violento y hasta agrede al efectivo con una botella, no le provocó grandes heridas al policía ya que estaba con el casco reglamentario porque cumple el patrullaje en moto y no se lo había quitado para el procedimiento.

El sujeto estaba acompañado por otra persona que no se logró identificar por parte del personal policial pero tampoco quedó vinculado a ninguna causa judicial mientras que Díaz fue trasladado a la seccional policial ya que además tiene antecedentes.

El Sub Comisario Cuenca dijo que si tienen conocimiento del video que circula en las redes pero es del momento de la aprehensión, no se observa cuando el policía entrevista al sujeto en cuestión y éste lo agrede.

La familia del detenido organizó una marcha para este viernes desde la puerta de la comisaría hasta el municipio para pedir justicia por lo que consideran que fue un exceso policial.

Fuente Javier Barrionuevo, Radio la Cumbre