Desazón por la chica desaparecida: 'Nadie sabe nada'

Este martes en la mañana, Evelyn Nahir Firmapaz fue al colegio San Francisco a rendir una materia. Tras no aprobarla, le avisó a su mamá y no se supo más nada de la menor de 16 años. Su hermano Guillermo manifestó en Canal 13 que hasta el momento nadie sabe nada.

'La Brigada de Búsqueda, la Policía, amistades, la están buscando por el barrio, por el centro, por todos lados. Nadie sabe nada, el mejor amigo dice que tampoco sabe nada y dicen que salió del colegio sola. Estaba de uniforme porque fue rendir una materia', contó.

Guillermo remarcó que la joven no aprobó la asignatura pero que avisó a su familia y la madre solo le dijo que volviera a casa. 'Pensamos que se había ido a tomar una gaseosa con los compañeros pero al final no venía y ya se hizo la 13:30 y salimos a buscarla', agregó.

Evelyn tiene celular pero desde ese último aviso no tiene contacto con nadie por lo que suponen que tal vez se le quedó sin batería. 'El cargador no está en casa así que lo tiene ella. Se llevó una mochila chica con las cosas para rendir nada más, nos sorprende', señaló.

Por último, su hermano destacó que el hecho de no haber aprobado la materia no complica su cursado. 'Ella estaba bien en la escuela. Llama la atención que no es rebelde, es de estar en casa y cuando sale la llevamos nosotros a algún salón', se explayó Guillermo.