Revelaron un impactante video de la sangrienta balacera en Santa Lucía

En la noche del miércoles, dos episodios de extrema violencia terminaron con tres hermanos heridos, uno de ellos internado en terapia intensiva en el Lote Hogar 36 de Santa Lucía. Al parecer es el resultado un enfrentamiento que viene de hace tiempo y durante las últimas horas se reveló el video de este enfrentamiento.

Según las imágenes que trascendieron, en las mismas se puede observar a dos motoristas que están mirando hacia el lado de la vereda y el conductor discutiendo. “¿Yo le he pegado? No cumpa, yo no le he hecho nada a tu hermano, guacho. Quiero que vas y me paguen porque si no voy a venir y los voy a agarrar a culatazos…”, se escucha en un video que se viralizó a través de las redes.

Acto seguido, le menciona algunas palabras y se escuchan al menos dos tiros que quedaron registrados en el video. Asimismo se escucha el grito de una mujer que estaba presente en el lugar, donde los afectados fueron unas personas de apellido Leguiza.

Cabe destacar que este episodio fue registrado el pasado miércoles. Sin embargo este no fue el punto más grave del enfrentamiento. Al día siguiente las mismas personas habrían vuelto al lugar y esta vez dispararon 7 veces en total hacia la vivienda de los Leguiza. Fue así que dos de los hermanos, de 21 y 17 años, sufrieron heridas pero quedaron fuera de peligro. En cambio Enzo Fernando Leguiza (31), recibió un disparo en el abdomen y tuvo que ser internado en terapia intensiva.