Vaciaron un consultorio odontológico y se llevaron cerca de $700.000

Un odontólogo fue a trabajar a su consultorio durante la jornada lunes y se encontró con la desagradable noticia de que le habían robado parte del instrumental quirúrgico, una caja con implantes y otros costosos equipos. De acuerdo a lo señalado por la denuncia del profesional, el valor de todo lo sustraído rondaría los $700.000. Sin embargo, en principio se trata de un caso extraño, debido a que no hallaron rastros de violencia, lo que crea la hipótesis de que el autor del robo podría ser alguien cercano o que conocía bien la propiedad ubicada sobre una conocida avenida de Santa Lucía.

Fuentes policiales revelaron que la víctima de este robo es un odontólogo de apellido Galdeano, que tiene su consultorio en la casa de su madre, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, casi José María del Carril, a una cuadra de la Circunvalación. Aparentemente todo salió a luz luego de que el profesional llegara pasadas las 17 de la tarde del lunes al local y empezara a trabajar.

Fue así como comenzó a notar que le faltaban algunas herramientas, después otras y otras. De manera que luego descubrió que había desaparecido una caja llena de piezas de implantes, numerosos instrumentales, un comprensor y otros accesorios.

Sin embargo, efectivos policiales comentaron que el odontólogo se encontró con algo particular que llamó su atención. Es que nunca notó desorden o las puertas y ventanas violentadas. No obstante, otro motivo que llama la atención es que, quien se llevó los objetos, aparentemente conocería de la actividad porque sustrajo los elementos más caros. En ese sentido, las autoridades policiales revelaron que el odontólogo señaló que las pérdidas rondan el valor de los $700.000.

De igual manera el odontólogo manifestó que el consultorio funciona a un costado de la casa de su madre y que en el fondo hay un departamento en el que vive su ex mujer, con la cual prácticamente no tiene relación. Además habría indicado que su local permaneció cerrado desde el viernes a la noche y que su mamá también se ausentó de la vivienda el sábado y domingo. De modo que se cree que no había nadie en la propiedad durante todo el fin de semana, por lo que los trabajadores de seguridad de la Comisaría 5ta, junto a la sección Robos y Hurtos se encuentran en la búsqueda de testigos mientras avanzan con la revisión de cámaras de seguridad.