El escalofriante relato del hombre que sufrió el ataque del Pitbull

El pasado martes en Chimbas un hombre sufrió el ataque de un Pitbull en la puerta de su casa. Producto de la furia del perro, el agredido debió ser hospitalizado. Se trata de Víctor Meglioli, quien en el afán de defender a su hija de 6 años y a su pequeño perro, se enfrentó al animal.

El periodista atacado por el can contó a Canal 13 cómo sucedieron los hechos. ‘Estaba tomando mate en mi casa, esperando para llevar a mi hija con su madre. El viaje se había atrasado un poco. En un momento escuché unos gritos, abrí la puerta de mi casa y vi el perro persiguiendo a mi hija’, detalló Víctor todavía con la voz entrecortada por recordar el episodio.

Fue entonces que Víctor decidió darle una patada, buscando que el agresor se alejara. Sin embargo, lejos de querer cesar su furia, el pitbull retrocedió un poco y continuó amenazante. La mala fortuna hizo que por el alboroto propio de la escena, el caniche de la casa saliera, siendo agarrado por el perro con una rabia tal que tomó del cuello al pequeño animal con su mandíbula.

El dueño de casa se montó en el perro tratando de que lo soltara, le propinó unos diez golpes de puño pero el animal no lo soltaba. En ese momento de total tensión, el hombre agredido agarró al atacante, lo levantó, o tiró contra la pared y este soltó al caniche. Acción en vano por parte de Víctor, ya que el can volvió a atrapar con su mandíbula al perro.

‘Tuve la intención de matarlo con algo, pero lo agarré de su mandíbula para abrirle la boca’, contó Víctor, quien resultó con serias heridas en su mano izquierda, donde sufrió un desgarro en el dedo central y en el derecho. Le quedaron tres orificios con marca de los dientes del perro.

Pero lo más lamentable, según Víctor, fue cuando un vecino suyo, que se sumó en la lucha contra el perro, recibió golpes de una de las jóvenes dueñas del mismo. Lejos de quedarse tranquila, la madre de la joven se unió a su hija en los insultos y golpes.

‘Mi hija estaba en estado de shock gritando, empezaron a caer vecinos, logré poder sacar al perro y la dueña me lo sacó de mala manera y me insultaba’, contó detalladamente el dueño de casa que terminó hospitalizado. El último accionar de la familia dueña del pitbull, la realizó el padre al mirar de forma pasiva como la ambulancia atendía al agredido, mientras él estaba parado en la esquina. ‘Nunca se acercó a preguntar como estábamos, a mí me trasladaron en ambulancia al hospital, y nunca vino’, cerró.