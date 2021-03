Siguen rodando cabezas en la comisaría de Las Casuarinas tras la fuga de reos

Pese a que aún continúa la búsqueda de los dos reos que se fugaron de la Comisaría N°32 que está ubicada en Las Casuarinas, la investigación interna contra el personal policial hizo rodar una cabeza más. Es que además de los calaboceros que fueron separados, también fue suspendida la oficial que estaba de servicio aquella madrugada en la que Emerson Adán Salinas (21) y su cuñado Luis Javier Vargas (21) se dieron a la fuga por la banderola de un baño, tras violentar las rejas.

Cabe destacar que el caso sigue siendo investigado minuciosamente por personal de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública. En ese sentido, desde el organismo sostuvieron que son tres los policías suspendidos, sin embargo la investigación sigue en pie y aún no se descarta que haya más efectivos implicados, que de alguna u otra manera pudieron haber tenido responsabilidad en el hecho de no haber evitado a tiempo la huida de los detenidos.

Hasta este último jueves, los presos cumplieron 9 días en la calle. De manera que todavía siguen sorteando la búsqueda policial, que en ningún momento se detuvo, de acuerdo a lo informado por la fuerza policial.

Los reos fugados habían caído el pasado 13 de enero cuando fueron acusados de cometer un asalto con armas de fuego en una casa de El Rincón, en el departamento de Caucete. No obstante, los familiares negaron que hayan tenido que ver con ese ilícito. "Mi hijo no haría nunca eso. Lo acusan porque se encontró una mochila negra con efectos y le pegaban para que se hiciera cargo del robo, siendo que se había encontrado las cosas", había dicho la madre de Salinas días atrás.

Por otro lado, la madre de Vargas volvió a pedir que su hijo que continúe prófugo. "Te pido por favor hijo que no te entregues. No sé lo que va a pasar, ellos están decididos a dispararles, no les importa nada. Que ‘Diosito’ te cuide y te ayude, mi amor", declaró.

Además, Carla, pareja de Vargas y hermana de Salinas, dijo que teme por la vida de los reos que se dieron a la fuga. “Los de la brigada me dijeron que si no entrego a mi marido que ellos mismos me lo van a matar y que me lo van a entregar en un cajón. Estoy desesperada, tengo un embarazo de 5 meses y me dijeron que mi hija se iba a quedar sin padre. Yo la verdad no sé dónde están, lo único que pido es que no se entreguen", concluyó.