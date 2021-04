Pocitano salió de su casa el domingo y no regresó: lo buscan intensamente

Durante la jornada del domingo, un joven de 23 años, oriundo de Pocito se fue de su casa y no regresó a su vivienda. En este sentido informaron que el pibe no respondió más al teléfono y no supieron más de él.

Debido a esta situación, la familia realizó la denuncia en la comisaría. Por este motivo solicitaron la colaboración para poder establecer el paradero de este joven pocitano.

Según la información policial, se llama Enzo Lucas Ulises Vera (23), es de tez morocha, cabello corto, mide aproximadamente 1,75m, ojos color marrón oscuro, delgado.

Asimismo, la última vez que fue visto, vestía un pantalón buzo negro, zapatillas grises con la marca Nike color naranja, campera de algodón azul con rayas verdes. Ante cualquier novedad comunicarse al 911 o ir a la seccional policial más cercana.