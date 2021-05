Explotó el ‘bachimetro’: vecinos le festejaron los 15 a un bache

Este jueves se dio un hecho desopilante en Berazategui, Buenos Aires. Vecinos le festejaron el cumpleaños de 15 a un bache. Cansados del estado desastroso de la zona y del hueco peligroso, decidieron realizar la fiesta particular, según informó Diario Crónica.

El festejo incluyó globos amarillos atados a un árbol, cantos del feliz cumpleaños y palmas. Los habitantes del barrio afectado por el bache festejaron ante la pasada de cada vehículo, según mostraron las cámaras del medio bonaerense. Estiman que el pozo tiene unos dos metros de profundidad y seis de largo, por lo que su tamaño es considerable y peligroso no solo para los autos sino para los vehículos de pequeño porte.

Los vecinos están cansados, hace años que vienen esperando una respuesta una respuesta de parte de la municipalidad, pero hasta el momento no llego. Enojados e irónicos expresaron que no les prestan atención, no lo vienen a tapar. En una oportunidad lo arreglaron a medias, según comentaron los lugareños.

Los enojados vecinos expresaron que la torta iba ser el próximo automovilista que pasara por el bache y se accidentara. En la zona, por el pozo hay muchos siniestros viales, y de noche el transitar por esa zona es todo un peligro según contaron los habitantes de Berazategui.

Un detalle tragicómico fue cuando una pareja bailó el vals y luego terminaron con el infaltable trensito alrededor del bache. El homenaje fue la manera de visibilizar su problema que data de varios años, puesto que las autoridades no les prestan atención.