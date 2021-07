Una pesadilla: capturaron al hijo de un empresario, lo golpearon y quebraron

Una auténtica pesadilla vivió un joven y su familia de Rosario. La inseguridad volvió a decir presente. En esta oportunidad en forma de secuestro extorsivo. A un joven, hijo de un empresario dueño de una estación de servicio, lo secuestraron, lo llevaron a un departamento, lo torturaron amenazándolo de muerte si sus padres no pagaban el rescate que pedían, le arrancaron una uña, lo golpearon hasta el cansancio y lo quebraron, según informó el portal Rosario3.com.

Las peores horas de su vida empezaron para el muchacho el viernes cerca de las 21:30, a pocas cuadras de su casa. Según se pudo ver en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, lo quisieron parar. Luego, se quiso escapar, escuchó un tiro. El vio como gente uniformada. Se resbala, lo agarran, lo encapuchan y se lo llevan para el departamento, donde estuvo hasta que todo acabó, especificaron medios locales.

Sin embargo, el suplicio del joven recién empezaba. En el departamento donde estuvo hacinado lo maltrataron y en varias oportunidades amenazaron con quitarle la vida de un disparo si sus padres no cumplían con la recompensa que pedían. Los secuestradores mandaron un mensaje telefónico a la madre del muchacho. El matrimonio decidió bloquear el número porque pensaron que era falso.

Al rato, la mujer recibió otro mensaje y una foto por WhatsApp, en donde el joven estaba con su mano ensangrentada y un arma le apuntaba a la cabeza. Mientras tanto, las víctimas del secuestro revelaron el aterrador mensaje. "Doña, le dimos una hora. Van diez minutos. Fíjese lo que va a hacer porque no es joda esto. Desbloquee a los muchachos, si no, a tu hijo no lo vas a ver más. Le voy a mandar un dedo, fíjese", amenazaron los captores.

Pero eso no fue lo único, porque acto seguido recibieron un audio que le obligaron a grabar al joven secuestrado, en donde se escucha que lo golpean y se denota su terror a que lo maten. “La plata, los dólares y todas las joyas. Todo lo que tengas por favor, papi, entrega todo lo que te piden. ¡Ya, ya! ¿O no valgo nada, pa'?’”, expresó aterrado el muchacho.

Finalmente, al hijo del empresario los delincuentes lo liberaron el sábado, después de que sus padres dejaran en una caja de cartón pesos, dólares y hasta alhajas. No trascendió el monto total de lo que los criminales se llevaron, pero el empresario contó que, por su tipo de negocio, siempre tiene efectivo, y que le llevaron ‘los ahorros de toda su vida’.

La Policía de Santa Fe, informó a medios de esa provincia, que el joven podría tener una deuda con la banda, cuyos integrantes habrían buscado cobrarla a través de sus padres. Este martes, los investigadores, procuraron determinar de qué tipo de organización criminal se trata, con la hipótesis de que estaría vinculada con el narcotráfico.