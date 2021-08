Sarmiento: tiene una orden de restricción y fue a buscar a su ex con un cuchillo

Una situación cargada de violencia y temor se vivió en horas de la noche del pasado jueves 26 de agosto en la provincia de San Juan. En el departamento Sarmiento un hombre al que se le impuso una orden de alejamiento se dirigió hasta la casa de su ex esposa con un cuchillo en su poder.

Todo ocurrió alrededor de las 21:45 de la mencionada jornada en una vivienda situada en el cruce de calle Mendoza Vieja y Félix Aldao. En este sector de la Colonia Fiscal Norte de Sarmiento se encontraba una mujer de 63 años de edad tomando mate tranquilamente junto a su hija y un amigo.

Todo se desarrollaba normalmente hasta que una camioneta Ford Ranger llegó al lugar y de la misma descendió José Manuel Roselló Carmona de 65 años. Este hombre es el ex esposo y el padre de las dos mujeres que se encontraba en el inmueble en cuestión. Este sujeto ingresó al patio de la propiedad y comenzó a insultar a los presentes.

Ante esta situación las tres personas ingresaron a la morada y el violento se acercó hasta una de las ventanas diciendo: "Si no me abrís te rompo el vidrio". En ese momento la dueña de la casa se percató de que su ex marido tenía un cuchillo con un mango de color claro. Frente a este escenario llamaron rápidamente al 911 para pedir ayuda.

Gracias a ello un grupo de efectivos policiales se trasladó hasta el lugar y entrevistó a la adulta mayor. En ese momento ella les enseñó una copia de la prohibición de acercamiento que pesaba sobre el violento. De esta manera los uniformados procedieron a aprehender a Carmona quien actualmente se encuentra en un calabozo de la sub comisaría Los Berros.