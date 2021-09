Detienen a un sospechoso por el crimen del jubilado Cesar Bustos

Esta semana finalmente se confirmó la noticia menos esperada: tras luchar por su vida durante más de 50 días falleció César Bustos, el hombre de 87 años que sufrió un violento robo y ataque en su casa del Barrio San Ricardo, en Rawson. En este escenario, durante la madrugada de este jueves, la justicia logró la detención de un hombre que podría estar involucrado en el hecho.

El ataque se dio cuando su hijo salió a trabajar y Bustos quedó solo en su casa. Allí lo golpearon con una llave francesa que era de su propiedad y desde entonces quedó en grave estado hasta el pasado martes, cuando murió tras sufrir un paro cardíaco.

Según expresaron fuentes policiales, el detenido habría caído en las últimas horas del día miércoles en la Villa Hipódromo. El sujeto es conocido en la zona no solamente por tener conocidos en el barrio San Ricardo en Rawson, donde el anciano vivía, sino también por ser señalado por vecinos como un “pesado” delincuente. Lo cierto es que el hombre (cuya identidad no será revelado para no entorpecer la investigación) tiene antecedentes penales y sería conocido en el ambiente del delito.

Desde la Unidad Fiscal y la Policía manejan el caso con hermetismo para mantener la seguridad de la investigación y dar así con el o los posibles culpables de la muerte del anciano. Tras el fallecimiento del mismo, ahora al autor o autores les pesa el delito de Homicidio.

Cabe destacar que César Bustos fue hallado con vida y agonizando en su casa en el barrio San Ricardo el 28 de junio. Al menos dos sujetos ingresaron a su casa sin forzar la puerta y lo golpearon en el rostro con una llave francesa hasta desfigurarlo para intentar matarlo. Finalmente, y tras revolver la casa en busca de dinero y efectos de valor, abrieron la llave de gas de la cocina y huyeron, esperando que el gas termine con su vida. Sin embargo, familiares lo encontraron en un charco de sangre y lograron salvarle la vida.

De igual manera, las graves lesiones en su cuerpo lo llevaron a estar dos meses internado en la Clínica Mayo, donde sufrió dos paros cardíacos. Logró sobrevivir al primero, pero su cuerpo no resistió el segundo y finalmente falleció el pasado martes 7 de septiembre.