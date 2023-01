Tristeza: murió una beba asfixiada mientras dormía

Una trágica secuencia se dio el pasado sábado 17 de diciembre en La Bebida. Una beba de 5 meses murió asfixiada mientras dormía. Su madre la dejó acostada boca arriba en una cama, luego de unos minutos fue a verla y la encontró en una posición que no la había dejado, como no reaccionaba intentó reanimarla, pero no lo logró, según informó la Policía.

Todo ocurrió en el interior de una casa de Rivadavia. La mamá de 30 años le dio de comer en la mañana, la acostó boca arriba en una cama, y cuando la pequeña se durmió se fue a hacer otras cosas de la casa. Luego de unos minutos fue a verla y le extrañó encontrarla contra la pared y boca abajo, por lo que la volvió a poner boca arriba, y fue ahí que se dio cuenta que su hija no reaccionaba.

La mujer desesperada tomó a la beba y la llevó rápidamente hasta la casa de una pareja vecina. Les pidió ayuda, y estos de inmediato las llevaron a la Comisaría 34º. A la pequeña le había cambiado el color de su piel.

Los efectivos trataron de reanimarla, pero al ver que no reaccionaba la llevaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. En el centro de salud, alrededor del mediodía los médicos le informaron que la bebé había muerto.

El cuero de la pequeña fue llevado a la Morgue Judicial donde le realizaron el examen forense que determinó que murió por asfixia mecánica. Es decir, que la beba se despertó, giró y rodó hasta quedar boca abajo.