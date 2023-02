Un árbol aplastó a un motorista: el sobreviviente tiene 19 años y está internado

En cuestión de horas este lunes 23 de enero se tiñó de negro en la provincia de San Juan. Esto se debe a un siniestro que se llevó la vida de un hombre que viajaba en moto en compañía de su propio hijo. En relación a esta segunda persona mencionada, las autoridades revelaron que tiene 19 años de edad y que actualmente se encuentra hospitalizado.

El comisario mayor Luis Martínez, jefe de la Policía de San Juan, le contó al móvil de Canal 13 cómo se produjo esta fatalidad. Todo se dio sobre las 07:55 de la presente jornada sobre la calle San Miguel, a metros de Reconquista. Por este lugar se movilizaba el difunto con su hijo de acompañante.

'Dos personas de sexo masculino se desplazaban en una moto 150 cc en circunstancias que se van a investigar. De manera sorpresiva cayó un árbol sobre ellos provocando, conforme a lo que determinó el servicio de Emergencias Médicas, el fallecimiento de uno de ellos. El fallecido tendría 42 años aproximadamente y el acompañante 19 años, que por las lesiones que tuvo ha sido trasladado hasta el hospital Rawson', expresó.

Por la complejidad de la situación, se necesitó pedir la colaboración de personal de Bomberos para poder extraer el cuerpo sin vida de abajo del árbol. Una vez que consiguieron retirar los restos de allí, estos mismos profesionales comenzaron a cortar el árbol derribado para poder normalizar el tránsito.

Así quedó la víctima bajo del árbol

'Se ha trabajado con Bomberos para poder sacar el cuerpo de abajo del árbol. El sentido en el que viajaban es de sur a norte y presuntamente se trasladaban hasta su lugar de trabajo. Más o menos tenemos recabados los datos, pero los familiares todavía no están al tanto por lo que todavía no podemos brindar más información. No sabemos a que se dedicaban', aclaró.

Por último, Luis Martínez reveló que también tuvieron que pedir asistencia al personal de Energía San Juan. Esto se debe a que en el trayecto de la caída este árbol, que todavía se desconoce porque se quebró, arrancó parte del tendido eléctrico. A raíz de ello se dejó sin servicio momentáneamente a esta zona para que los especialistas pudieran trabajar tranquilamente.