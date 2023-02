Le robaron la bici cuando trabajaba de seguridad: 'La terminé de pagar hace un mes'

Durante el pasado fin de semana un trabajador sufrió un inesperado e indignante robo en la provincia de San Juan. Se trata de un joven al que le arrebataron su Top Mega Thor, justo cuando se encontraba cumpliendo con su tarea de seguridad en el interior de un salón. El afectado reveló que hacía prácticamente un mes que la había terminado de pagar.

El afectado es Nicolás Tejada quien habló con Diario 13 para contar cómo fue el momento en que se dio cuenta que le quitaron su herramienta de trabajo. Todo se produjo cuando él se encontraba prestando sus servicios dentro de un salón que se encuentra ubicado por el Lateral de Circunvalación en Santa Lucia.

'Había dejado una bicicleta al costado de la puerta del salón, que ahí siempre hay un seguridad. Mi amigo también había dejado la suya. A mi me había tocado trabajar en la parte de adentro de seguridad, pero no trabajo en conjunto con el que esta afuera. Resulta que tipo 22:30 me avisaron por el handy que había pasado algo con la bicicleta. Jamás pensé que era que la habían robado pero era eso. Mi amigo lo vio justo y alcanzó a manotear la suya pero la mía no porque ya se había subido', expresó.

Un sujeto había intentado llevarse los dos rodados pero fue descubierto en ese preciso momento. Allí terminó soltando uno de ellos y se fue pedaleando rápidamente sobre la bici de Tejada. Si bien ellos no lo conocían, cuando regresaron a su lugar de trabajo una vecina les dijo que había visto pasar al delincuente y que se dio cuenta que era alguien que vive en la zona.

'Una chica que vive al lado del salón nos dijo quien había sido porque ella había estado comprando en la esquina y lo había visto pasar. Fui a la comisaría, hice la denuncia y les pasé todos los datos que me habían dado. Me dijeron que tenía que esperar. Gracias a un amigo me contacté con un chico que había vivido ahí y me contó como se manejaban estas personas. Me dijo que hay un hombre que les deja guardar en su casa las cosas que se roban', relató.

Al conocer esta información, rápidamente Tejada se acercó nuevamente a la comisaría para dar una nueva declaración testimonial. Allí notificó a los efectivos policiales sobre la posibilidad de que su bicicleta estuviera escondida en esta casa que le señalaron, de la cual no quiso dar la dirección para no entorpecer el procedimiento.

'Me dijeron que a lo mejor este jueves ya tenían la orden de allanamiento para meterse a ese lugar para ver si estaba ahí. Estoy rogando que esté ahí, porque yo a la bicicleta la terminé de pagar hace un mes. Me da mucha bronca toda la situación, porque encima ahora me encuentro sin un trabajo fijo y con la bici me movilizaba para todos lados', sentenció.