El hombre que robó los millones del distribuidor aseguró que 'se encontró la plata'

En las últimas horas en Jáchal un distribuidor de pollos que estaba cobrando a distintos clientes, denunció que le robaron de su camión una mochila con millones de pesos. El caso tomó una gran relevancia en San Juan, provocando que el señalado como responsable se entregara ante las autoridades asegurando que ese dinero 'se lo había encontrado'.

Primeramente es importante aclarar que la cifra que se mencionó en principio es errónea. Según lo que informó el medio Tiempo de San Juan la víctima del hecho presentó documentación ante las autoridades demostrando que lo que le robaron de su camión eran $6.400.000 y no $10.000.000 como se dijo en su momento.

Cuando se radicó la denuncia correspondiente los efectivos de la comisaría 21era comenzaron a investigar el caso. Una de las principales medidas que tomaron fue secuestrar las imágenes que captaron las cámaras de seguridad que hay en la zona. Así fue como lograron identificar al sospechoso.

No obstante, no fue necesario ir hasta su domicilio a detenerlo ya que él mismo se puso a disposición de la Justicia después de algunas horas. Este sujeto se presentó en la mencionada sede policial con una cantidad de dinero que no coincide con la que señaló el conductor del camión. Directamente es menos de la mitad de la cifra denunciada la que entregó esta persona.

El presunto ladrón aseguró que él no le robó a nadie, sino que se encontró en la vía pública esta mochila repleta de dinero. Detalló que nunca se metió al camión del distribuidor y que no había tratado de devolverlo desde un principio por una cuestión de necesidad. Finalmente cabe recordar que el caso seguirá siendo investigado por el fiscal Sohar Alfredo Aballay.