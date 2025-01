El cirujano plástico Fabián Peláez fue indagado este miércoles por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en el marco de la grave acusación que pesa en su contra. Su pareja, quien lo denunció por drogarla y obligarla a prostituirse, se arrojó semidesnuda desde el primer piso de un edificio en Palermo.

Durante su declaración, Peláez relató los hechos desde su perspectiva y aseguró que la droga fue consumida de manera voluntaria por ambos. También mencionó antecedentes de supuestos episodios psicológicos en la mujer, lo que podría formar parte de su estrategia de defensa. Sobre ello expresó: “Hasta hace 6 meses convivimos. A mediados de agosto del año pasado, ella tuvo un episodio de desborde psicológico.”

Según sus palabras, el domingo por la tarde ambos salieron a merendar y luego, alrededor de las 19:00, consumieron cocaína en el departamento. "Nos quedaba un gramo y eso es todo lo que consumimos", afirmó. También indicó que pasaron la noche escuchando música y conversando, sin ingerir más alcohol ni sustancias.

A las 6:00 de la mañana, la mujer le habría manifestado sentirse extraña y le pidió ayuda para desvestirse. Horas más tarde, según el testimonio del imputado, ella tuvo un episodio de crisis: "A las 9:00 me desperté con ella gritando ‘Hijo de puta, me tenés secuestrada’". Peláez aseguró que intentó calmarla y evitar que saliera corriendo, pero forcejearon y ella terminó descolgándose del balcón.

Concretamente mencionó: “Fui atrás de ella y la vi descolgarse por el balcón, inmediatamente salía hacia la planta baja por la escalera”. Además sumó “Cuando fui a abrir la puerta del edificio no tenía las llaves en mis manos, no la pude abrir, la sacudí, no pude abrir, volví al departamento a buscar la llave que tenía en el morral. Bajé las escaleras corriendo, me caí”. Posterior a ello, fue el momento en que se lanzó la mujer a la calle

El acusado insistió en que en ningún momento la retuvo contra su voluntad. No obstante, la mujer declaró lo contrario y, tras su caída, sufrió fracturas en ambos tobillos. Actualmente, se encuentra internada en el Hospital Fernández, donde se recupera de sus heridas.

Cabe mencionar que sobre marihuana y la cantidad de tusi que anotaron los efectivos que realizaron el procedimiento en la propiedad alquilada, él señaló que debió ser un error porque no tenía nada de eso, y no es parte de su consumo.

La jueza Capuchetti aguarda el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, aunque deberá esperar su recuperación y el proceso de desintoxicación. Mientras tanto, Peláez continúa detenido mientras la Justicia analiza las pruebas y testimonios para determinar su responsabilidad en los hechos.