Trascendió el particular pedido de justicia por parte de vecinos del departamento de Santa Lucía, hartos de los robos. Un hombre, identificado por su prontuario delictivo, es popular pero no de la mejor forma. Y es que vecinos de los barrios AOMA y SUTERIH aseguran que este delincuente se encuentra siempre al achecho para robar, motivo suficiente para exigir más seguridad que aún esperan reforzar. Sin embargo al no recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades, los mismo vecinos decidieron alertar en redes sociales sobre el ladrón que los atemoriza constantemente, causando indignación e impotencia.

El fin de semana pasado, el hombre, de entre 25 y 35 años, fue fotografiado mientras merodeaba los techos de una vivienda y robaba una manguera. Fue cuando un vecino alertó la maniobra y decidió fotografiarlo y escracharlo en redes y entre los habitantes del barrio. Según los testimonios, se trata de un intento por frenar los constantes robos.

Sin embargo, el hecho no quedó ahí, ya que después de viralizarse la foto, los vecinos se organizan para pegar carteles con la imagen del delincuente en distintos puntos estratégicos de los barrios. El objetivo es advertir a los residentes sobre el peligro que representa para la comunidad, y fomentar la colaboración vecinal en la identificación y captura del ladrón. Según los testimonios, el hombre viviría en un loteo cercano, lo que incrementa el temor de que continúe delinquiendo en la zona.