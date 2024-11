Sarmiento, Chimbas y Rawson: encontraron numerosos vehículos adulterados

En distintos operativos y tras un fuerte trabajo de investigación, la Policía de San Juan secuestró autos y motos mellizas, adulteradas o robadas. Los vehículos fueron encontrados en Sarmiento, Chimbas y Rawson.

Sarmiento fue uno de los departamentos en el que más vehículos se encontraron desde el lunes hasta este último viernes, en distintos operativos. En Ruta 40 secuestraron una moto Honda XR 150cc. con pedido de secuestro por la Policía de Mendoza desde el 13 de febrero de este año, por el delito de Hurto. La persona que poseía el vehículo presentó documentación que no correspondía. Tenía limada la numeración de su cuadro, con una estampación con números no originales de fábrica al igual que en la base del motor con números no originales de fábrica.

En el mismo departamento, a metros de Ruta 153, secuestraron una moto Zanella 110cc con pedido de secuestro desde el 20 de octubre de este año por el delito de Hurto Calificado de la UFI Delitos contra la propiedad. Y el martes 26 se verificó una motocicleta Yamaha 160cc que se encontraba en la banquina de Ruta 319 junto a una persona oriunda de la provincia de Mendoza, con el número de cuadro y motor el Sistema de Identificación de Vehículos y Automotores (SIFCOP) arroja un Pedido de Secuestro causa: “Delito Robo Agravado- 1/1/21, de la Provincia de Mendoza”. Y ese mismo día, pero en otra zona del departamento del Sur, precisamente en calle Costa Canal, sorprenden a un hombre con una Honda Wave 110cc, que tenía pedido de secuestro de la provincia de Mendoza.

Mientras que en Los Berros, personal de Sustracción de automotores, Sección Leyes Especiales y Unidad Rural 04 inspeccionaron un taller mecánico. Controlaron 6 motos y 10 motores y uno de esos presentaba pedido de secuestro de la Comisaría 17ma de Chimbas, desde el 24 de julio del 2015.

En Rawson, un automóvil Honda Civic, fue encontrado en un taller en la zona de Avenida España. Los números de motor y chasis adulterados que no coincidían con la documentación, abrió una la investigación judicial.

En aquel taller situado en Avenida España y Gobernador Castro, en la verificación, se procedió a comparar los números de chasis, motor y la patente, algo que el SIFCOP arrojó que no coincidía con el dominio y chasis registrados.

Y en Chimbas, con mandato Judicial, desde la Unidad Conclusiva de Instrucción, se allanó el domicilio de calle Salta, procediendo al secuestro de un auto Volkswagen Gol, por el delito de estafa a cargo de el Juzgado mencionado.