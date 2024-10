El Diputado Nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, respondió a las duras acusaciones realizadas por Jaime Barcelona, Secretario General de ADICUS, quien afirmó que Peluc "ha vivido del curro toda la vida". En una entrevista en Banda Ancha, el legislador rechazó rotundamente estas declaraciones.

De este modo, Peluc afirmó: "Que diga que toda la vida he vivido del Estado es una mentira total", negando haber sido un funcionario dependiente del kirchnerismo, como sugirió Barcelona. "He sido funcionario en los 90, con José Osvaldo Montaño, trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano. Pero después de eso no tuve nada que ver con otros gobiernos nacionales", explicó.

Peluc también se refirió a su breve paso por la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) bajo el gobierno de Cristina Kirchner, aclarando que fue nombrado cuando la expresidenta estaba a punto de dejar el poder. "Me nombraron en agosto de 2015, cuando Cristina ya se iba en diciembre. ¿Cómo puedo ser funcionario de un presidente que se va?", cuestionó el diputado.

Además, aclaró que su renuncia a ciertos cargos se dio por motivos personales y políticos: "Renuncié a ser diputado y a la AFTIC porque algunas cosas no estaban de acuerdo con mis principios. A mí los cargos no me atan, no vivo del Estado", sostuvo Peluc. A su vez, indicó que siempre ha mantenido su independencia económica y política.

Peluc también criticó a Barcelona por lo que consideró falta de información y conocimiento. "Me da pena que dirigentes gremiales como estos representen a un sector con tan bajo conocimiento", manifestó.

Peluc destacó su vocación por la política y la defensa de la libertad de pensamiento dentro del ámbito público. "Mi partido es el de todos los que pensamos distinto y creemos que es necesario ofrecer una tercera opción", concluyó el diputado.