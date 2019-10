Bronca, decepción y desinterés en sanjuaninos tras el debate

Este domingo por la noche, los seis candidatos presidenciales participaron del primer debate obligatorio, que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe. El escenario fue la Universidad Nacional del Litoral, donde los postulantes tuvieron la posibilidad de manifestar sus propuestas. Si bien las estrictas reglas del debate no permitieron cruces, si hubo críticas directas y acusaciones. Ante esto, el móvil de Canal 13 salió a las calles de San Juan para conocer qué opina la gente.

"Está complicado, no sabemos a quién elegir. Ya optamos por el cambio y no nos fue bien. En el debate hay más chicanas que propuestas, queremos algo que sea real. Nos cuesta cada día más, trabajamos día a día y lo que uno gana no alcanza. Antes con $100 comprábamos muchas cosas pero ahora no, todo aumenta y nosotros somos los más afectados", dijo una mujer. Otra señora expresó que no lo vio porque no le gusta escuchar a los políticos.

"Siento mucha bronca porque las propuestas son mentiras, igual prefiero elegir a algún candidato porque el voto en blanco no ayuda a nadie, esto por lo menos me hace sentir responsable con la decisión", manifestó. Por último, otra mujer también dijo que no lo vio porque no está de acuerdo con ninguna de las dos partes (en referencia a Mauricio Macri y a Alberto Fernández) "Ya tengo mi voto elegido así que no me interesa escuchar el debate", sostuvo la señora.