Nasisi: “Me siento excluido del acuerdo entre Coca y los decanos”

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, se refirió al acuerdo entre la vicerrectora, Mónica Coca y tres decanos para definir quién de ellos será el candidato a rector en el 2020.

El pasado domingo, a través de un comunicado se confirmó que tras una reunión de los espacios políticos representados por la vicerectora Mónica Coca, y los decanos Rodolfo Bloch, Roberto Gómez y Tadeo Berenguer irán juntos en una lista.

Si bien el mismo comunicado aclara que, "somenteremos, en esta instancia preelectoral, a una medición de intención de votos que realizará un actor acodado mutuamente, externo y calificado y respetar las preferencias que allí resulten para la conformación de una lista de Rector/a y Vicerrector/a".

En este sentido, Nasisi, dijo que “a mí no me han hecho participar de las reuniones. Se supone que estamos dentro de un espacio, pero al actuar de esa forma, yo me siento fuera del espacio y ellos dirimirán su interna como les parezca mejor, pero me siento fuera de ese contexto”.

El rector, aseguró que “no tengo por qué pedir explicaciones. Los hechos demuestran como son las cosas. Ellos han querido que así sean las cosas, yo lo aceptaré y trabajaré en el mejor sentido para el futuro”.

Nasisi, comentó que no tiene pensado unirse a otro espacio político de cara a las elecciones. “No creo que me pueda unir a otros candidatos porque pertenezco a un espacio que hemos construido por mucho tiempo. Me pone en la vereda de enfrente. Veremos cómo nos manejamos en un futuro”.

Consultado sobre un eventual llamado de este nuevo espacio integrado por Coca y los decanos, “habrá que aclarar muchas cosas si me llaman. Sino no creo que podamos conversar demasiado”.

Las elecciones en la UNSJ, se llevarán a cabo el 10 de junio. Docentes, no docentes, alumnos y ex alumnos emitirán su voto para saber quién seguirá a cargo de los destinos de la UNSJ.