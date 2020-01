En plena temporada de verano las cabañas municipales están usurpadas

Jorge Espejo intendente de Iglesia, aseguró ante los medios de prensa que por estas horas las seis cabañas municipales destinadas a los turistas que visitan el departamento están usurpadas. Sostuvo que son familias del lugar que, "bajo concentimiento de la gestión anterior se instalaron en el lugar". Lo mismo aclaró que, "no las vamos a desalojar porque hay un problema social de por medio". Espejo también aclaró que antes que él asumiera en diciembre se llevaron todo el moviliario de las cabañas.



Con respecto a si tuvo alguna explicación o reunión por parte de la gestión saliente sobre esta situación dijo que, "nunca más supe de ellos y nunca me dijeron nada, estoy esperando que vuelvan por el municipio para hablar con ellos". Según el intendente estas familias comenzaron a instalarse en medio de la transición cuando ellos todavía no asumían. "Lamentablemente no tenemos disponibilidad de cabañas para los turistas que llegan a visitar el departamento", se lamentó Espejo.

Pero ese no sería el único lugar que se han encontrado con familias usurpando. "Frente al hotel Pismanta, hay un complejo en construcción donde tenemos el mismo problema", dijo Espejo, quien también tuvo pedir ayuda al Gobierno provincial para poder pagar sueldos apenas asumió, por falta de fondos en las cuentas municipales. "Todas estas situaciones las estamos documentando con el resto de irregularidades que hemos detectado para hacer una presentación judicial".