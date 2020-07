Dura crítica de 'Pepe' Villa a la conducción de la CGT sanjuanina

En la noche del martes, el secretario general de la UPCN, José 'Pepe' Villa, pasó por Paren las Rotativas y criticó el accionar de la CGT provincial. "Yo a Cabello lo respeto como persona, es buen tipo pero me parece que la CGT debe tener otra dinámica", dijo el dirigente gremial sobre quien conduce la Confederación General del Trabajo.

Al explayarse más sobre la crítica a la conducción actual, Villa manifestó tener una visión distinta sobre la conducción. "Tendría que haber estado en los últimos 4 años ‘no digo pegándole’ a Macri porque ese no era el problema. Estamos de acuerdo con el Gobierno de San Juan porque hace cosas, paga al día… Pero los jubilados están mal, y no voy a entrar más en detalles por los despidos porque no vamos a terminar más", señaló.

Luego expresó que Cabello como autoridad de la Confederación General del Trabajo algo debería haber dicho. "La CGT estuvo muy quieta desde la gestión de Macri", indicó el gremialista. Al ser consultado si le planteó esta problemática a Cabello, Villa manifestó que el ya no va a las reuniones de la CGT, que quien va por parte de UPCN, es Pacheco.

"Yo ya no tengo ganas de escuchar. Yo te voy a decir lo que pasa, yo soy enemigo de las grandes discusiones. Por ejemplo si yo soy Diputado Nacional, hay un bloque que tiene 30 diputados y hay un jefe de bloque que es el que tiene que hablar y están todos de acuerdo, habla el jefe de bloque y no habla nadie más”, relató Villa.

"Pero acá no, hablan todos para salir alguna vez en la historia de los libros para decir lo mismo que dijo el jefe de bloque, yo no me banco eso. Me gustan las cosas simples y concretas, lo que demanda poco tiempo", amplió.

A continuación Villa mencionó que en la CGT sanjuanina hay cosas para discutir y proponer al Gobierno Provincial, e incluso para hacer. "No hace falta que todos esperemos de la palabra del gobernador para estar detrás de él. El gobernador puede tener una visión y nosotros podemos aportar una mirada distinta y que sea superadora. Creo que se la tenemos que decir, a mí me encanta que me critiquen porque busco superarme y no que me soben el lomo", expresó.

Respecto a los aumentos salariales suspendidos por el Gobierno provincial, Villa explicó "Era evidente, el mundo está así. Hay gente echada, hay gente con el 30% de descuento de su salario. Hay gente que debe cerrar su negocio, había despidos y se multiplicaron con la pandemia".

"¿Qué podemos esperar y que tenemos? Tenemos trabajo y nos pagan al día, además nos dieron en marzo un aumento del 5,5%. Veníamos de forma ordenada, tal es que en el estudio económico que tengo entre la provincia y el sindicato, estamos un poquito más por encima del nivel de pobreza", concluyó.