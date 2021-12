Fuerte denuncia de Moral a la oposición del SEC: “Cobran sin trabajar”

A días de las elecciones en el Sindicato Empleados de Comercio, la actúela secretaria general, Mirna Moral, realizó una fuerte denuncia contra los dirigentes de la lista opositora. “No tenemos que olvidarnos que las personas que están en la lista opositora son parte de esta gestión hasta el día 22 de diciembre. Se supone que tendrían que estar trabajando y no lo están haciendo. Dejan de concurrir, pero siguen cobrando. Si levantan la mano o el teléfono para ver cuando se les va a hacer la transferencia. Ahí se ve qué clase de dirigentes y personas son”, disparó en Banda Ancha.

A pocos días de los comicios, la dirigente insistió en que “tenemos que rendir cuentas hasta el día 22. Somos candidatos, pero somos parte de esta gestión actual. El problema está cuando uno deja el cargo no oficialmente, dejan de concurrir, pero siguen cobrando”.

Moral aseguró que por parte del oficialismo intentaron llevar a cabo una campaña limpia. “Nosotros hemos tratado de realizar una campaña totalmente limpia y si nos preguntan algo puntual sobre alguno de los candidatos de la lista opositora hemos respondido. Pero nuestra campaña se ha tratado de llevar nuestra propuesta y no defenestrar a la lista opositora. No creo en la política vieja, y creo que las personas podemos poner y decir la gestión que hemos realizado en estos cinco años que es lo más importante”, señaló.

“Estamos en la etapa final, visitando a todos los lugares que no hemos podido, con reuniones en lugar de trabajo o el SEC. El asunto es llegar con nuestro mensaje y de eso se ha tratado nuestro acercamiento a los empleados de comercio. Tratamos de ser lo más honestos y acercarnos a quienes nos van acompañar y quienes están conformando esta nueva comisión”, comentó sobre el cierre de la campaña.

Por otro lado, la Secretaria respondió a las “dudas” que manifestaron desde la oposición con respecto a los padrones. “La Junta Electoral determinó que no es obligación entregar los padrones. Pero los mismos están a disposición nuestra y de la oposición en el horario de 18 a 20. Hay días que hemos compartido para ir a sacar datos y poder llevar esta campaña adelante. No es obligación. Se han hecho los trámites correspondientes para que pueda acceder uno y otro y está a disposición de quien quiera”, aseguró.

En otro orden de cosas, la dirigente comentó que buscan una reunión con el nuevo ministro de Producción de San Juan, Ariel Lucero, en busca de mejores condiciones laborales para los trabajadores de los controles fitosanitarios de la provincia.

Al respecto, Moral sostuvo que “Están en condiciones paupérrimas, no es digno un empleado vivir 48 horas así. No tienen un lugar confortable, limpieza, colchones, problemas con la ropa de cama. No tienen alguien que los proteja, una vigilancia, no tiene buena iluminación”, mencionó.

Moral, denunció que estas situaciones padecen los trabajadores de los cuatro controles limítrofes de la provincia. San Carlos, en el límite con Mendoza, Encón, en el límite con San Luis, Bermejo al este de la provincia y Santa Clara.

Sobre este último lugar, dijo que los trabajadores están realizando las tareas del lado riojano del territorio. “Para el lado de Mendoza, uno ve el lugar tan solitario. No se reúnen las condiciones y corren peligro porque ni siquiera tiene iluminación. Estamos esperando que se termine la Ruta 40 nos dicen, pero falta mucho para eso. En ese tiempo seguirán expuestos estos trabajadores. Las mujeres son cada vez menos, no sé si porque son mujeres, pero hay que investigar. Son condiciones muy difíciles”, añadió.

Además, Moral explicó que los Controles Fitosanitarios están tercerizados. “Tienen varios componentes: la Nación, la parte de comercio y la otra parte que es de la Provincia. Hemos tenido audiencias para ver si podemos mejorar. En algún momento se comenzó con la mejora y luego se abandonó eso”, manifestó.

También, buscan soluciones para los trabajadores despedidos por el cierre de la empresa Garbarino. Mirna Moral comentó que cerca de 40 ex empleados no recibieron indemnizaciones y esperan ser reinsertados en el sector del comercio.