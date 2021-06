Elecciones UNSJ: Jurídicas armó un equipo 'fuerte' para evitar la prórroga de mandatos

La suspensión de las elecciones en la UNSJ por decisión de la Cámara Federal de Mendoza impactó a todos. Sobre todo por haberse dado a horas del comienzo de la misma. Desde que esto se conoció se armó un "fuerte" equipo jurídico que impugnará la medida cautelar, buscando que el acto eleccionario pueda darse y evitar la prórroga de mandatos.

Conrado Suárez, director del departamento de Ciencias Jurídicas, reveló que desde un primer momento trabajan con personal de la Dirección de Asuntos Legales de la Universidad. Los integrantes de cada uno de estos sectores han formado una férrea agrupación que intentará que las elecciones se lleven a cabo lo más pronto posible.

"Se acordó una colaboración desde el Departamento de Ciencias Jurídicas de Ciencias Sociales a la Dirección Legal de Asuntos Legales. Se ha armado un equipo muy fuerte y potente. Trabajamos el fin de semana para que presumiblemente hoy se impugne la medida cautelar y se conteste la presentación de fondo. El objetivo es reanudar el cronograma electoral cuanto antes para llegar a tiempo con el término de los mandatos, sino vamos a llegar a otro escenario no querido lógicamente", expresó.

Suárez aseguró que la presentación que realizarán esta basada en un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de que una ley debe ser interpretada en un contexto dentro de un sistema jurídico. Se le debe dar una suerte de lectura dinámica no basarse únicamente en el propio texto.

"Toda ley debe ser interpretada en contexto. No es una excepción la Ley de Educación Superior. Esa interpretación sistémica esta atravesada por el paso del tiempo y los cambios tanto políticos como democráticos que impactan en su lectura. Vamos a aplicar un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a una lectura dinámica de la ley, no atada a un parámetro pétreo. Esta asociada por una posterior norma de valor legal que es el Convenio Colectivo de Trabajo, que tiene la intención de no reducir a una elite los gobiernos de las universidades", manifestó.