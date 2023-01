Andino: "Voy a estar donde le sirva al equipo"

Este martes el intendente de San Martín Cristian Andino pasó por Banda Ancha y brindó una entrevista donde habló de todo. Su gestión fue distinguida recientemente con la mención de Oro del Premio Provincial a la Calidad. Además Andino habló de la actualidad de su departamento, así como del futuro de los vecinos.

Pero también el intendente se refirió a las elecciones del 2023 y expresó que "al Gobernador lo veo con ganas de competir"; "Marta Gramajo puede ser una de las candidatas en San Martín" y acerca de él, "voy a estar donde le sirva al equipo".

"Terminamos el año y llegamos muy bien. Ayer teníamos una linda noticia, mención de oro en el Premio Provincial a la Calidad. Para nosotros quizás es algo que no es visible, pero es muy importante. Nosotros creemos en un Estado superador. Creemos en el quipo municipal, tomamos este desafío hace 3 años", comenzó diciendo Andino.

"Para nosotros es un gran logro. Cuando un estado es eficiente, eficaz, se multiplican las soluciones para los vecinos", explicó.

San Martín tendrá institutos municipales de inglés en 2023

"Estamos muy contentos también en esta etapa de apuesta fuerte a la educación. El año que viene vamos a poner a disposición de jóvenes y niños de San Martín poder estudiar la carrera de inglés gratuitamente. Empezamos con los talleres este año, y el año que viene vamos a pasar a la carrera. Es un salto de calidad muy importante", explicó Andino.

"En San Martín si no existe esta política pública... es casi impensado que la mamá pueda pagar un colectivo y después pagar una cuota de un instituto de casi 9.000 pesos", relató.

Gestionar en un año marcado por la creciente inflación

En otro fragmento de la entrevista, el intendente Andino dijo que "ha sido un año difícil, de todos los años de intendente este ha sido el más difícil. Apostamos mucho a la obra pública, teníamos que salir rápidamente a comprar. Ha sido muy compleja esta situación. Pero gracias a Dios vamos a cerrar con equilibrio".

"Habíamos previsto un fondo anticíclico precisamente para este año, la cantidad de obra pública que ejecutamos en San Martín es muy grande. Este fondo nos permitió hacer frente a estos desfasajes. El departamento no tiene ninguna obra parada, y todos los planes en ejecución", expresó Andino.



Belén Viviente

El intendente manifestó que para esta nueva edición hay más de 300 actores del departamento, y que están ensayando. La cita es el 25 de diciembre, a partir de las 20 horas en la Quebrada Nacif Weis, como ya es tradicional. Además dijo que esperan poder concretar también las clásicas Peñas de verano, que se realizarían los cuatro sábados de enero.

Elecciones 2023

Consultado sobre el anuncio para después del Mundial que se espera brinde Sergio Uñac por una posible candidatura a gobernar la provincia, Andino expresó que "yo lo veo con muchas ganas, aún no se ha expresado y ojalá así sea. Es una decisión de él y la vamos a esperar atentamente. Estamos con todas las expectativas. Yo creo que se va a presentar nuevamente. Estaría bueno un tercer período de él para concretar sueños que han quedado pendientes".

"Realmente los números que se muestran de San Juan son diferenciales a varias provincias, esto se debe a un gobernador prolijo y ordenado", explicó.

Sobre limar asperezas en el PJ, el intendente de San Martín expresó que "yo creo que sí, en todos lados hay internas, la política se nutre de eso. En términos generales tenemos una mirada política en común. Eso hace que podamos presentar candidatos en distintos espacios".

(Captura de video)

Acerca de una candidatura del ex gobernador José Luis Gioja, Andino indicó que "es una decisión de él también. Yo no soy quien para opinar si debe serlo o no. Acá no tenemos que mirarnos como enemigos".

Consultado sobre la oposición, el Intendente dijo que "yo creo que nosotros tenemos que tener la humildad y sabemos que el año pasado fue una elección bastante reñida. Me parece bien adelantar las elecciones y poner mirada en lo local. La gente no está llegando a fin de mes y se enoja con el oficialismo, esto nos afectó el año pasado electoramente. Si no componemos lo macroeconómico, va a ser una elección complicada. Confío que a la hora de votar, los sanjuaninos van a priorizar lo local".



- D.T.:¿Marta Gramajo, candidata a intendenta?

- C.A.: "Puede ser una de las candidatas, tenemos entre 3 y 4 candidatos. Marta es una persona que me ha acompañado desde siempre. Es parte del equipo, proyecto, en el Concejo Deliberante. Evaluaremos después del Mundial, cuando esté más definido el calendario electoral. Trataremos de brindar la mejor oferta política dentro del equipo de Gobierno de quien les habla. Yo personalmente voy a militar mucho por el candidato que presente a nuestro equipo".

- D.T.: ¿Y usted?

-C.A.: "Hoy estoy muy concentrado en la gestión. Soy parte de un proyecto, equipo, lo personal lo tiene que dejar de lado. Vamos a jugar donde mejor le podamos aportar al equipo. Yo tengo en claro eso, son las reglas de juego. Si es que tengo que estar en una lista y si es que no tengo que estar en una lista, ya pasó en 2011, no tengo ningún problema. Me va a encontrar trabajando hasta el 10 de diciembre del 2023 por el vecino de San Martín".