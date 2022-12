Marcelo Delgado lo hizo oficial: 'Soy precandidato a intendente de Rivadavia'

En el año 2023 varios departamento tendrás sus elecciones municipales para definir quien ocupará el sillón de la intendencia. Uno de estos territorios es Rivadavia, donde se confirmó un nuevo precandidato a intendente. Se trata de Marcelo Delgado, integrante del Partido Justicialista, quien resaltó algunas de las faltas de la gestión actual.

Marcelo Delgado, precandidato a intendente de Rivadavia, contó en Banda Ancha que finalmente en conjunto con su equipo se decidió que él sea la cara visible de 'Abraza Rivadavia'. Esto surgió después de que comenzara a trabajar de manera conjunta con Raúl Alonso.

'Después de las legislativas nos reunimos con Raúl Alonso porque nos ha ido bien. Es difícil cuando uno tiene que anteponer los proyectos a las personas. Queríamos visualizar Rivadavia y después juntar los proyectos para después ver quien encabezaba esto. Armamos un equipo de trabajo muy lindo enfocado en la parte social pero también en arquitectura, obras y armamos 'Abraza Rivadavia'. Hace un mes hicimos una asamblea y Raúl dijo que por cuestiones de edad dijo que tenía que ser yo el que tenía que encabezar el proyecto. No hubo mucho para discutir porque la gente ya me conoce', expresó.

En ese sentido, opinó acerca del trabajo que esta realizando la actual gestión encabezada por Fabián Martín. Por ejemplo, criticó algunas fallas que bajó su óptica se cometieron en los nuevos barrios que se entregaron en la localidad de La Bebida. Allí desde el sector que representa realizaron la entrega de una gran cantidad de árboles.

'La gente en algunos lugares siente la ausencia de la gestión municipal. Por ejemplo estuvimos en los barrios nuevos de La Bebida. Ellos no han recibido la visita de nadie con algún compromiso. Nosotros llevamos 100 árboles porque es un páramo ese lugar como cualquier barrio nuevo. Hacen falta más árboles que en San Juan es muy importante. La gente no entiende porqué nosotros les tenemos que llevar los árboles y no el municipio', remarcó.

Sumado a esto el entrevistado aseguró que la iluminación que hay en las zonas aledañas de esos complejos 'es pésima'. Sobre todo Delgado puso el foco en lugares como la calle Morón donde aseguró que faltan luminarias, ya que la catalogó como 'un túnel o un infierno' que genera inseguridad para los vecinos.

No obstante, el ahora precandidato a intendente también tuvo buenas palabras para el equipo de trabajo de Martín. Mencionó que son muchos y buenos dirigentes los que están rodeando al actual jefe comunal en esta gestión que podría finalizar en el año 2023.

'Sin dudas el equipo que fue construyendo Fabián Martín es grande, son buenos dirigentes. Va a ser una elección donde la vara se va a levantar por encima de las personas y van a primar los proyectos. Creo que el espacio del frente Todos tiene chances porque tengamos en cuenta que el Bloquismo va a llevar un candidato que es Walter Vázquez. No va a ser el PJ como tal, va a ser el frente Todos porque nosotros en Abrazar Rivadavia hemos sumado gente que no tiene afiliación política. Esto ya no va a ser peronismo VS no peronismo', sentenció.