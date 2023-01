El Congreso convertirá en ley la nueva moratoria previsional este miércoles 

Este martes Walberto Allende, diputado nacional del PJ, mantuvo una entrevista en Banda Ancha donde se refirió a lo que se espera sea la última sesión del año en el Congreso: está todo dado para que este miércoles se convierta en ley la nueva moratoria previsional. Además se refirió a la polémica que hay en torno a la medida nacional de decretar feriado en la jornada por la llegada de la Selección, y manifestó que "faltó consultar a los gobernadores".

"Se ha logrado el consenso con algunos de los bloques minoritarios. Se ha hecho la convocatoria, uno de los temas más importantes, es un temario amplio y que necesitan mucha atención", dijo.

Además manifestó que "se calculan casi 900.000 argentinos que no han podido cumplir con los aportes jubilatorios; que puedan tener estas facilidades de pago, que puedan regularizar su deuda de aporte y que puedan acceder a la jubilación. Esto ya tiene media sanción del senado; mañana se puede convertir en ley. Me parece que es una medida sumamente importante; que tiene un impacto significativo en la sociedad".

Consultado sobre si está el consenso para que sea aprobada, Allende explicó que "anoche tuvimos reunión de bloque; estarían los números necesarios para tener la aprobación y comenzar la sesión; esperemos que Juntos por el Cambio se pueda sumar a esta sesión, por el momento no han dado el consentimiento pero esperamos que podamos estar todos y que tengamos la última sesión del año".

El diputado nacional explicó que entre los temas importantes a tratar este miércoles también se encuentra "la creación de 7 nuevas universidades, un nuevo convenio de condiciones de trabajo y vida de los trabajadores de la enfermería en la Argentina y otro proyecto con mucho impacto en la sociedad que es la contención y acompañamiento de personas que reciben el diagnóstico del Síndrome de down en Argentina; son muchos que están esperando el tratamiento de esta ley".

"Es muy probable que sea la última sesión del año. No está definida todavía, hay rumores de que el Ejecutivo convocaría a extraordinaria entre los meses de enero y febrero", detalló.

También se refirió a la polémica en torno a la decisión del Gobierno de decretar este martes feriado nacional por la llegada de la Selección Argentina, y teniendo en cuenta que varias provincias, entre ellas San Juan, no se adhirieron. Allende expresó que "varias provincias no se han adherido, y esto no significa que los mandatarios no tengan el oído puesto en lo que significa el deporte y esta conquista pero creo que han analizado sus consecuencias, también el día viernes es asueto; creo que han analizado que por ahí era poco conveniente. Faltó desde el Ejecutivo Nacional alguna consulta con los gobernadores y no que haya sucedido todo esto. Estas cosas se deben conversar y ponerse de acuerdo".