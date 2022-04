Basualdo en el Senado: 'Dios quiera que algún día bajemos el déficit'

Este jueves comenzó el debate en el Senado de la Nación para el tratamiento de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un programa de facilidades extendidas para la Argentina. A su turno el senador sanjuanino por Juntos por el Cambio, Roberto Basualdo, puso el foco en el déficit fiscal.

“El problema nuestro es el déficit, todos hemos sido culpables por el déficit”, aseguró haciendo referencia al sector público y privado. En este sentido recordó que él viene del sector privado, en donde hay habituales señalamientos contra la corrupción política, “¿y nosotros?”, dijo, “si pueden pagar una gaseosa sin IVA mejor, eso también es corrupción”.

“Lo que más nos gusta hacer es descalificar, los políticos a los privados y los privados a los políticos”, enfatizó.

Por otro lado hizo hincapié en la falta de confianza de los argentinos en la economía del país, “¿Sabe cuánta plata hay en los colchones, en las cajas de seguridad o fuera del sistema no declarada?”, cuestionó y a su vez agregó, “si fuéramos creíbles, los argentinos tendrían el dinero puesto en bonos y no tendríamos que pedirle al Fondo ni a nadie”.

Finalmente instó a honrar la deuda y expresó: “a los que están con el cartelito de que no le paguemos al Fondo, quédense tranquilitos que no sabemos si alguien de los que están acá vive cuando realmente le paguemos al Fondo con plata genuina. Dios quiera que algún día bajemos el déficit, el gasto innecesario, no haciendo ajuste y crecer que es lo que necesitamos nosotros”.