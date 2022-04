Elecciones 2023: 'Si queremos ganar, hay que apostar a la unidad en provincia y Capital"

El 2023 parece estar a la vuelta de la esquina y constantemente se suman más nombres como posibles candidatos de cara a las próximas elecciones. Acerca de esto desde un sector de la oposición local aseguraron que la única chance que tienen de imponerse, es consiguiendo la unidad tanto a nivel provincial como en Capital.

Guido Romero, integrante de Producción y Trabajo, se refirió al acto eleccionario del próximo año para el que cada vez falta menos. El entrevistado aseguró que para él hay una sola posibilidad para que un candidato opositor pueda superar a sus contrincantes tanto en la Ciudad de San Juan como en la provincia en general.

"No dudo que la única posibilidad que tenemos de ganar es a través de la unidad. Dentro de ese esquema, si bien Producción y Trabajo es un partido que conforma el frente, tengo autoridades partidarias a las cuales yo respeto y admiro como son Marcelo Orrego presidente y Fabián Martín el vicepresidente, con lo cual yo entiendo que ellos van a tomar las soluciones más importantes pero dentro de la unidad", aseguró.

Posteriormente se refirió a la repetición de nombres que suele haber entre los opositores de San Juan, puntualmente en Producción y Trabajo. Acerca de esto Romero aseguró que es un problema propio que tienen, ya que deberían ser capaces de posicionar a otro candidato diferente.

"Siendo parte del partido, no es problema de Orrego ni de Basualdo, es un problema de Producción y Trabajo. Si no trabajamos y no somos capaces de generar un candidato competitivo, entiendo las posiciones de Roberto y Marcelo en las pocas veces que les ha tocado tener una posición respecto a esto. Somos nosotros los que les tenemos que generar un problema. Es como el suplente en el fútbol, si vos te rompes el lomo y peleas los entrenamientos, al entrenador lo pones en un compromiso porque el 9 titular esta haciendo goles pero el suplente también. Hay veces que el suplente le saca el puesto al titular", declaró.

Por último, Guido Romero se animó a mencionar que esta conformando un equipo de trabajo de cara a la elección departamental en Capital. Si bien expresó que él se esta preparando para sumarse a alguna lista, también se esta tomando este trabajo para entregarle a ese conjunto de posibles funcionarios a otra persona si fuese necesario.