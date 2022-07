La voz de Grabois en San Juan: 'El pueblo no puede comer y no votamos para eso a Alberto'

Juan Grabois encabezó una marcha durante el pasado miércoles, en la cual criticó al presidente asegurando que ellos lo pusieron en ese cargo para que haya menos pobreza y lo único que sucedió fue que ese índice creció. En consecuencia, el referente que tiene en San Juan el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, aseguró: 'El pueblo no puede comer y no votamos para eso a Alberto'

Eduardo Camus, Frente Patria Grande, en Banda Ancha demostró su gran apoyo a las declaraciones que dio Grabois en las últimas horas. En este contexto el sanjuanino recalcó que actualmente la población vive una situación de extrema pobreza, ya que no les alcanza el dinero para cubrir sus necesidades básicas.

'Lo que dice Juan a los gritos es que a nuestro pueblo no le esta alcanzando para comer. Eso es extrema pobreza, no es para lo cual nosotros votamos por Fernández, no es para lo que hicimos campaña. Es el mismo presidente que nos pidió que saliéramos a la calle para decirle cuando se equivoca. Bueno, eso estamos haciendo porque nuestro pueblo no puede sufrir más hambre. No le podemos pedir más esfuerzo al pueblo cuando el 1% más rico de Argentina fuga los dólares', expresó.

Seguidamente Camus trató de explicar qué quiso decir su referencia nacional cuando habló de que había gente dispuesta a 'dejar su sangre en las calles'. Sobre esa frase que generó una gran polémica, el entrevistado le bajó el tono aclarando que no se trata de un conflicto armado ni violento, sino que se trata del trabajo que hacen diariamente con los trabajadores.

'Entiendo que es lo que hacemos todos los días, militar de sol a sol junto a los trabajadores y trabajadoras. No estamos en condiciones de admitir ningún ajuste más sobre nuestro pueblo. Esto no es un enfrentamiento armado, no es un enfrentamiento violento. Le estamos advirtiendo al presidente lo que estamos viendo en los barrios. Cuando la gente deja de comer, cuando ya le cortaron la ¿qué va a hacer? Va a salir y va a protestar', manifestó.

Por último, aseguró que en la República Argentina el sector más privilegiado de la población fugaría dólares constantemente y evadirían impuestos generando pérdidas que rondarían los 400 millones de dólares. En ese sentido mencionó que: 'No queremos una fiesta de emisión, queremos que ajusten a los que tienen que ajustar'.