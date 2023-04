Aranda duro con la gestión sanitaria: “En Valle Fértil para un parto tienen que viajar al Hospital Rawson"

El candidato a diputado proporcional para Capital por San Juan Vuelve, Franco Aranda criticó duramente la gestión sanitaria dela actual gobierno ya que, según contó al móvil de Canal 13, “En Valle Fértil para un parto tienen que viajar al hospital Rawson, no puede ser".

Al respecto agregó, “hoy nos contaba una de las candidatas, Carolina Sánchez, que las mujeres que cuando entran en trabajo de parto se tienen que tomar una ambulancia para venir a la ciudad. Esto no está bien”. Pidió tener criterio a la hora de decidir sobre estos ámbitos.

Así mismo puso el ojo en la urbanización y dijo que en caminatas por la aquí hicimos una caminata en la Rioja Chica, donde el municipio había estado haciendo cordones, “está muy bueno, pero bueno, la queja de los vecinos seguía porque no se los habían hecho como correspondía, en algunos lugares no los habían hecho o les habían hecho cordón donde va el puente, con lo cual no pueden guardar el vehículo”.

Finalizó, “hay que hacer las cosas bien. No es decir, bueno, vamos a hacer una obrita, sino que hay que tener conciencia de lo que se hace, hay que tener criterio y hacer todo con responsabilidad”.