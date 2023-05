Desde la sede del PJ, luego de que el Sergio Uñac brindara un mensaje institucional por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones a Gobernador y Vice en la provincia, brindó un encendido discurso para la militancia.

"¡Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren!", dijo entre las frases más destacadas y que "detrás de estas cosas hay un interés subterráneo, que los sanjuaninos vamos a contestar el 14 de mayo", expresó.

"Es muy importante darle certezas a los sanjuaninos de las cosas que venían desde lo electoral y que están íntimamente vinculadas a lo institucional", dijo.

"Esta medida, que ni siquiera resuelve la cuestión de fondo, solo dicen que se suspenden las elecciones en la categoría de Gobernador y Vice, no resuelve la cuestión de fondo y me piden que presente documentación", dijo también.

"El Artículo 175 de la Constitución solo tiene 30 palabras, ¿quieren que se las lleve?, se las voy a llevar. Pero saben una cosa, yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen la candidatura si quieren, me importa nada. Yo solo camino, no de acá a Buenos Aires, de acá a la Difunta, de acá a los departamentos, que es lo que he hecho todos y cada uno de los días que le he dado a la gobernación de San Juan", expresó

"Son irrespetuosos, pero no de un gobernador, son irrespetuosos de las autonomías provinciales, y son más irrespetuosos de los sanjuaninos que desde acá queremos construir la patria", manifestó.

Finalmente cerró su discurso diciendo que "no hacía falta que una provincia mansa la confundan con otros adjetivos. Los capitalinos confunden mansedad con estupidez, somos mansos pero no somos estúpidos, sabemos que cada una de estas cosas hay un interés subterráneo que los sanjuaninos le van a contestar el 14 de mayo".

