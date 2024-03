Empezaron a llegar los telegramas de despido a contratados y planta permanente

En una entrevista realizada este lunes por la mañana en el programa Banda Ancha, José Peluc, diputado nacional por La Libertad Avanza, confirmó la llegada de telegramas de despido a trabajadores contratados y de planta permanente en organismos nacionales. Este movimiento se enmarca en línea con el pensamiento del presidente Javier Milei respecto al cierre de estas entidades por su mal funcionamiento.

Según explicó Peluc, en la provincia ya se han cubierto tres cargos nacionales importantes: la dirección del PAMI, el titular de ANSES en San Juan, ocupado por Agustín Ramírez; y el vicedirector del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Además, mencionó que se han producido restitución en pequeñas oficinas de ANSES, el Ministerio de Trabajo y Migraciones.

El diputado envió un mensaje de apoyo a aquellos afectados por los despidos y destacó que se basaron en la métrica del sistema SDG para evaluar el desempeño de los empleados en los organismos públicos. Tras revisar las estadísticas, se determinó que hay personas que no son necesarias para el funcionamiento eficiente de dichos organismos, ya sean de planta permanente o contratados. En sus propias palabras: "El Estado no puede estar pagando a gente que no va a trabajar. En todos los organismos hay personas que hacen 'la maña' y el Estado no puede seguir bancándolos".

La confirmación de estos despidos ha generado preocupación en diversos sectores, y se espera que esta medida tenga repercusiones en el ámbito laboral y político en las próximas semanas