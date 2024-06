Sin dar nombres, Uñac encabezó la reunión del consejo del PJ para fijar fecha de internas

Hubo movimiento este lunes en la noche en la sede del Partido Justicialista de San Juan. Los principales dirigentes, encabezados por Sergio Uñac, realizaron una reunión de consejo para fijar la fecha de las elecciones internas de renovación de autoridades. A su llegada a la sede de calle 25 de Mayo, el presidente del partido conversó con el móvil de Canal 13, que en la previa a dicho encuentro evitó dar nombres y señaló que tras la fijación de la fecha será importante que se comience a trabajar la unidad.

'Día importante. Estamos en tiempo de descuento para poder imponer fechas, colocar fechas, acordar fecha en el marco de la unidad que pretende el Partido Justicialista, por lo que para eso convocó el Consejo', comenzó expresando el senador.

'Creo que para la fecha si hay acuerdo. El partido Justicialista el 8 de mayo esperaron los mandatos y obviamente que hubo acuerdo para prorrogar por 150 días los mandatos de las actuales autoridades, pero bueno, ya estamos transitando estos 150 días, llevamos varias jornadas de esas 150, y lo que tenemos que hacer es colocar una de esas fechas y una vez que esté la fecha se procederá a trabajar la unidad', precisó el presidente del Justicialismo en San Juan.

'Me parece que hay que trabajar la unidad, hay que conversarlo, hay que llevar las inquietudes de todos los compañeros, las compañeras y, a partir de ahí, encontrar un camino de unidad', expresó.

El móvil de Canal 13 le consultó al senador sobre tres nombres específicos: Quiroga Moyano, Fabián Gramajo y Graciela Seva. Uñac señaló que 'puede haber esos tres nombres u otras tantas compañeras, compañeras, integrantes de esas u otras formas'. Luego, y nuevamente siendo esquivo a destacar algún nombre específico, el ex gobernador expresó: 'No hay que poner nombres todavía, porque me parece que eso sería poner por anticipado y cuando eso pasa, se está como excluyendo a compañeros dentro de esto, por lo que tiene que ser bien abierto'.

Uñac descartó la idea de que el Justicialismo sea liderado por un triunvirato. 'El partido Justicialista, salvo lo que es la conducción de la Juventud Peronista, que hace un buen tiempo que tiene un triunvirato al frente, pero el partido Justicialista, con todas sus autoridades centrales en toda la provincia no debe recaer en un triunvirato, Tiene que haber un presidente, un vice primero y un vice segundo, porque es eso lo que establece la Carta Orgánica. Pero u triunvirato no, porque no es a fin a la estructura partidaria'