Crítica a Milei: "No existe un panorama de mejora, no hay tal recuperación en 'V'"

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, expresó en Banda Ancha, su preocupación y críticas hacia la gestión de Javier Milei, enfatizando que la Argentina no está en una situación de mejora, como se había prometido. Munisaga destacó que, a pesar de las esperanzas depositadas en Milei por una parte de la población, los resultados no han sido los esperados.

"Argentina no está bien. Milei logró la confianza del pueblo para sacar el país adelante y resolver problemas que veníamos trayendo aparejados, pero si uno observa la realidad de manera objetiva, se da cuenta de que no hemos encontrado ese nivel de crecimiento y superación que se esperaba," declaró Munisaga.

El intendente subrayó que, aunque algunos piensen que no se le puede pedir a Milei que solucione todos los problemas de los últimos años, la situación actual es más crítica de lo que se esperaba. "No hay un panorama de mejora. No existe tal recuperación en 'V'. La realidad demuestra que la situación está más crítica," afirmó.

En cuanto a la situación local, Munisaga destacó los desafíos que enfrenta como intendente de Rawson. "Está difícil la costa y allí hay que esforzarse y poner toda la creatividad posible en aportar desde lo local, desde la patria chica, desde lo que a uno le toca gobernar y gestionar para contribuir y encontrar una salida a esta situación o amortiguar la situación crítica que hay," explicó.

Munisaga insistió en que, a pesar de la difícil situación, se está poniendo todo el esfuerzo para darle a San Juan un destino de crecimiento y oportunidades de superación. "Esperemos ahora que aquellas medidas que buscaba Milei puedan tener la efectividad que cree el gobierno nacional y que, por el bien de todos, encontremos un buen nivel," concluyó.