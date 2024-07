En Rawson el peronismo recordó un año más de la muerte de Eva Perón

En el aniversario de la desaparición física de Eva Perón, la concejal Romina Río, Juan Carlos Gioja, José Luis Gioja y otros miembros del Partido Justicialista (PJ) de San Juan se congregaron para rendir homenaje a su figura. Este evento, celebrado en la plaza de Villa Krause, destacaron la singularidad del busto que la representa con el cabello suelto, único en la provincia.

"Es un día muy especial para nosotros", expresó Romina Ríos, quien destacó la relevancia de este acto para los peronistas del departamento y de toda la provincia. "Esta plaza nos cobija en estos días tan especiales, tan caros para nuestros sentimientos, y en estos momentos en que el pueblo está necesitando más que nunca de la unidad y de la cordura política", añadió.

La concejal enfatizó la importancia de la unidad dentro del peronismo, especialmente en tiempos de necesidad y desafío para el pueblo argentino. "Esperamos poder seguir ese camino y manifestar nuestras voluntades, siempre premiando la cordura de quienes toman decisiones para lograr esta unidad tan anhelada", afirmó Ríos.

El evento también fue una antesala para el Partido Justicialista en la provincia, con miras a la consolidación de una lista de unidad de cara a las próximas elecciones.

El homenaje reunió a diversos sectores del PJ, incluyendo aquellos que forman parte del gobierno local y otros que, aunque no pudieron estar presentes. A la vez, mencionó que el intendente de Rawson no pudo asistir debido a una situación personal.

El ex intendente Juan Carlos Gioja también estuvo presente y compartió sus reflexiones sobre la situación actual del PJ y del país. "Es un día especial, en la previa de cerrar listas, hay un proceso de consenso en orden a generar una lista de unidad que represente lo que necesitamos en términos de la situación que vive Argentina", explicó Gioja.

Criticó la falta de un estado solidario y activo, señalando que "no hay gobierno en serio, en la Argentina no hay gobierno tras las corporaciones dando algunas directivas al ministro de Economía, el presidente viajando por el mundo haciendo no sé qué". En este contexto, resaltó la importancia de que las distintas corrientes del PJ unifiquen criterios y trabajen en una conducción común.

Por otro lado, José Luis Gioja recordó a Eva Perón y reflexionó sobre la situación actual del país en el marco del 72º aniversario del paso a la inmortalidad de Evita. "Primero recordar la imagen de la figura de Evita y lo que hizo," comenzó Gioja, subrayando la importancia de honrar la memoria de una mujer que trascendió las fronteras de Argentina. "Hoy se cumplen 72 años del paso a la inmortalidad de una gran mujer que fue un ejemplo de servicio, de amor, de lucha por la justicia social."

Gioja, expresó su preocupación por la crisis actual que atraviesa el país. "Nunca he vivido una crisis de esta magnitud, una situación donde hay desorientación, angustia, y nada alcanza. Los que tienen mucho cada vez tienen más, y los que tienen poco cada vez son más y tienen menos," señaló. Destacó la lucha de Evita por la justicia social como una bandera que sigue vigente en estos tiempos de desigualdad.

Sobre lo partidario mencionó: "Mañana creo que se va a completar un proceso de unidad. Se han abierto las puertas, y vamos a seguir discutiendo para que los mejores vayan y para que el objetivo sea San Juan." Finalmente, Gioja enfatizó la importancia de la unidad dentro del partido. "Lo importante es que haya unidad," afirmó.