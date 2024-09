Rawson quiere alcanzar los 3.000 contenedores de residuos como tiene Capital

Uno de los principales reclamos que tenían los vecinos de Rawson antes de la llegada de Carlos Munisaga a la intendencia era acerca de la limpieza en el departamento. Siendo uno de los servicios claves en el famoso ABL de los jefes comunales, el mandatario rawsino reveló en Banda Ancha que tiene la intención de alcanzar los 3.000 contenedores de residuos en el departamento, al igual que lo tiene Capital.

Munisaga pasó por Canal 13 para hablar de la gestión municipal y fue entonces que una semana después de celebrar el 82° aniversario departamental, reveló en Banda Ancha que seguirán impulsando la modernización en el departamento y eso implica más contenedores, optimizando el servicio de recolección.

‘Llevamos distribuidos 800 contenedores, que es un número importante. Rawson no tenía distribuidos contenedores, en la Capital, para poner una comparación, tiene 30 kilómetros cuadrados, Rawson tiene 300. Y hay 3.000 contenedores distribuidos en Capital, en Rawson no había. Hemos adquirido 800, eso tiene un costo muy importante y el vecino lo pide porque ve cómo cambia el servicio, porque se moderniza en qué sentido: primero la disposición del residuo domiciliario que ya no es en el arbolito, en el canasto, en el cordón o en la banquina que las rompen los perros, sino que también le facilita el recolector’, explicó el jefe comunal.

Ampliando su visión y manifestando más sobre en qué beneficia la distribución de los contenedores en el departamento dijo que ‘hoy una de las quejas que tengo es que en los lugares en donde no hay contenedor, el recolector va juntando los punteros en cada esquina y lo acumula todo en una esquina, hasta que pasa el camión que viene unos minutos después, en ese tiempo los perros lo destruyen, entonces con los contenedores no sólo el vecino va a los depósitos, sino que cuando hay un contenedor cerca y un vecino no lo llevó al contenedor, el recolector ya no lo deja en la esquina, el mete todo al contenedor’.

Para Munisaga esto permite optimizar el trabajo ‘y ese objetivo estamos en ese camino de lograr y llegar a los 3.000 contenedores que creo que con eso vamos a estar cubriendo gran parte de nuestras necesidades urbanas’ y agregó que poseen desde este año 800 contenedores y cree que van a ‘llegar a los 2.000 el año que viene, ya con eso tendríamos gran parte de la demanda y al tercer año llegar a los 3.000 que eso garantizaría casi tener un contenedor por cuadro en Rawson, que es un montón’.

