A medida que pasan los días el peronismo sanjuanino sigue teniendo más cerca las elecciones de medio término del próximo año y una de las misiones que tendrá será la de organizarse, pese a haber alcanzado un acuerdo que terminó definiendo las nuevas autoridades. Y el dirigente justicialista, Ruperto Godoy, contó en Banda Ancha que hace un tiempo habló con José Luis Gioja pero no así con Sergio Uñac. Además, exigió ‘un candidato con posiciones claras’ para el 2025.

Mucho diálogo y acuerdo hubo en el Partido Justicialista sanjuanino para alcanzar la unidad y elegir las nuevas autoridades. Pero los que se encargaron de esos cimientos fueron José Luis Gioja y Sergio Uñac. Sin embargo, dentro de las nuevas autoridades, la Junta Departamental de Rivadavia dejó de estar en manos de Ruperto Godoy para pasar a las de un alfil giojista como Facundo Perrone. Es justamente Godoy, quien fuera senador nacional durante la gobernación de Gioja, quien estuvo en Banda Ancha y habló del contacto los dos máximos dirigentes del peronismo local.

‘Con Gioja hablé hace un tiempo, yo valoro lo de José Luis por todo el proceso que vivió en San Juan, pero yo le decía a él, “me parece que lo que tenemos que hacer es acompañar, es acompañar, es ayudar”, pero la primera línea la tienen que comenzar a ocupar nuevos mujeres y hombres jóvenes, esto es lo que necesitamos, y que comiencen a vincularse con los distintos estamentos de la sociedad para poder armar un proyecto creíble’, dijo Godoy y agregó: ‘Nosotros no vamos a hacer opción porque a Orrego le vaya mal, nosotros tenemos que reconstruir un proyecto y ser alternativa, no opción, alternativa frente a lo que vive tanto el país como lo que vive la provincia’.

Mientras que sobre su relación con el actual senador nacional y ex gobernador Uñac, dejó entrever que no existe desde hace algún tiempo. De hecho, Godoy apuntó contra el pocitano y dijo que ‘hace mucho que no tengo diálogo, qué sé yo, me parece que también acá faltó todo un proceso de una revisión de qué nos pasó, qué pasó, porque por algo se pierden las elecciones, por algo, porque no supimos llegar, no supimos con nuestra propuesta, no pudimos representar a los sectores que históricamente nos apoyaban. Creo que se va a ir dando naturalmente este proceso de discusión, pero quiero un partido hoy que conduzca, un partido que tenga relación con los diputados, con los intendentes y que esté ágil y que esté nucleando también a hombres y mujeres para poder nutrirnos de ideas y de propuestas y tener un proyecto, un proyecto de provincia’.

Elecciones 2025 y el candidato

El próximo año será de elecciones porque el Congreso de la Nación renueva la mitad de sus bancas y por eso en San Juan habrá que elegir 3 nuevos diputados. El ex senador, se metió en el tema y dijo qué debe tener un candidato, según su posición.

En el PJ sanjuanino es una incógnita sobre quiénes serán los candidatos, teniendo en cuenta que está la posibilidad de unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) anchas, con varios participantes o bien ir por la unidad y buscar un candidato fuerte de cabeza y el resto encolumnado detrás.

Para Godoy, ‘la posibilidad hay que abrir y hay que generar la participación. Hay que ir articulando un discurso. En el mundo estamos viendo como hay un sector, la derecha, ha radicalizado su discurso, es un discurso muy fuerte, hasta por ahí muy violento, pero se gana y acá lo hemos visto, en la Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto en otros países de Europa con un discurso radicalizado. Esto implica que la gente sabe con claridad a quién votar y por qué lo va a votar’.

Tras ese análisis, el ex senador dijo que quiere un candidato ‘con posiciones claras, es decir, acá tenemos una idea, acá tenemos un proyecto, no lo compartimos, nosotros tenemos otra idea, tenemos otro proyecto, un proyecto que tenga que ver con todos los argentinos. Este proyecto (libertario) obviamente está limitado y hoy se están beneficiando pocos sectores, porque es cierto, uno valora la baja de la inflación, pero la inflación se ha bajado a costa de un profundo ajuste y de la recesión, hoy hay pocas actividades que son las que se están recuperando, la industria está desapareciendo, las pequeñas y medianas empresas, la construcción está semi paralizada, en fin, me parece que nosotros tenemos que tener un discurso claro y orientado a la mayoría de los argentinos’.

Mirá la entrevista completa a Ruperto Godoy en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.