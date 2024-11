Minutos antes que se conociera la confirmación de Casación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Ruperto Godoy estuvo en Banda Ancha y analizó la situación sobre la ex presidenta, a quien conoce en profundidad. ‘Cristina sigue siendo una referencia concreta para muchos argentinos y argentinas’, aseguró el ex senador nacional y en un mea culpa dijo que vienen de ‘haber llevado adelante un gobierno malo, que no cumplió con las expectativas’.

Godoy se desempeñó como senador cuando CFK era presidenta de la Nación. El sanjuanino era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y desde entonces tejieron buenas migas con la líder política, motivo por el que la conoce en profundidad.

Lo que sucede con CFK, para Godoy ‘tiene que ver también con la historia del peronismo que siempre ha padecido la proscripción y en este caso a ella, que sigue siendo una referencia concreta para muchos argentinos y argentinas, que la recuerdan porque vivieron tiempos mejores, buenos tiempos, porque creo que en los años de democracia ha sido la Presidenta que más devolvió y asignó derecho a la mayoría de los argentinos’.

Realizando una defensa de la líder del Partido Justicialista, Godoy señaló sobre las obras de Santa Cruz y Vialidad Nacional por la que se le confirmó la condena en Casación, es ‘una obra pública que se diseña, se licita, se adjudica y todo eso le correspondió a los gobiernos provinciales, ni siquiera al Ministro de Obras Públicas de la Nación y menos a la Presidenta que de acuerdo a la modificación de la Constitución en el ‘94, quien está al frente de la administración de los recursos de un país, es el Jefe de Gabinete’.

Sin embargo, haciendo un mea culpa, el dirigente peronista hizo referencia al gobierno que condujo Alberto Fernández.

‘Hay un montón de cuestiones que hay que volver a rediscutir, que nosotros no las hicimos cuando tuvimos la expectativa, cuando generamos esperanza en la sociedad, cuando ganamos el 2019. Venimos de haber llevado adelante un gobierno malo que no cumplió con las expectativas que nos puso la sociedad’, dijo el ex senador nacional por San Juan. Godoy, añadió que ‘todo esto es un aprendizaje, una experiencia que hoy tenemos que saberla expresar y creo que quien está en condiciones de poder llevar adelante este proceso, es Cristina’.

