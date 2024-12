El Partido Justicialista sanjuanino se encuentra en un periodo de reorganización y reestructuración interna, pese al haber conseguido conformar una lista entre distintos sectores, dando una muestra de entendimiento. Esto dio lugar a las aspiraciones de distintas personalidades del peronismo, pensando en las elecciones de medio término del 2025 y para el dirigente de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, que estuvo en Banda Ancha, declaró que ‘José Luis Gioja tiene todos los atributos para estar en el lugar que San Juan lo requiera’.

El próximo año se renuevan bancas en el Congreso de la Nación y el peronismo se debate entre qué figuras llevará a la competencia, mientras por ahora en el país habrá PASO. Entre las posibilidades de armado se baraja la chance de que el justicialismo sanjuanino vaya a unas PASO anchas y entre los posibles nombres, además de Gramajo, aparece el del ex gobernador José Luis Gioja.

‘José Luis Gioja es un hombre que le ha dado mucho a la provincia de San Juan, ha sido muy buen gobernador de esta hermosa provincia, es un dirigente que tiene todos los atributos para estar en el lugar que San Juan lo requiera ’, dijo el dirigente de San Juan Te Quiero.

Gramajo, añadió: ‘ No soy yo quien puede decir si tiene que estar o quién no puede estar , ¿no? Si no caería en lo que nos ha sucedido a nosotros en este transcurso de mis años en política, me ha tocado con mucho humildad y sacrificio hacer todo el caminito, nacer en una unidad básica, trabajar desde la unidad básica, poder llegar desde la militancia a la Junta Departamental, trabajar desde la Junta Departamental para que muchos puedan llegar desde ahí al Partido Justicialista en la provincia, después con esa herramienta electoral que se convirtió en ese gran vehículo electoral del justicialismo para que nosotros podamos llegar con nuestros gobernantes en el gobierno provincial, con ministros, funcionarios y demás, y que después se desparramen en política que le hagan bien a San Juan. Y me tocó hacer todo ese caminito. Bueno, ¿por qué voy a ser yo quien diga que sí o que no? Si yo fue también presa de alguna manera de esas viejas prácticas políticas’.

Mirá la entrevista completa a Fabián Gramajo en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.