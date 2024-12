Lo que hizo Carlos Munisaga en Banda Ancha este miércoles fue fundacional, en la víspera del 2025 electoral. Por un lado, alentó las candidaturas de Fabián Gramajo y Cristian Andino. Por el otro, invitó a José Luis Gioja a participar también. Pero lo verdaderamente novedoso fue que puso sobre las espaldas de los intendentes la carga más pesada para la campaña que viene.

Munisaga entendió que el año próximo no solo estará en juego una banca en el Congreso. Si fuera eso simplemente el esfuerzo no valdría a pena. Una golondrina no hace verano. No va por ahí. El 2025 sentará las bases del peronismo para una eventual recuperación en 2027. Por lo tanto, será una prueba de fuego para los intendentes que hoy constituyen el único soporte que le queda al PJ.

Munisaga dijo que tendrán que jugar los más competitivos de la escudería. Que él quiere a los mejores en esa grilla de precandidatos. Por eso fue amplio y generoso a la hora de recibir a Gramajo, Andino y Gioja, sin distinción, en su territorio. Pero dijo también que los intendentes serán la verdadera fuerza, el único andamiaje sobre el cual se podrá montar la campaña. Básicamente, porque ellos le dan materialidad al proyecto alternativo a la motosierra libertaria.

Se puede leer de otra manera también. El domingo de elecciones, cuando finalice el escrutinio, Munisaga estará muy atento al resultado. Si le gana La Libertad Avanza en su departamento, será un mal presagio para el 2027. Y él está transitando apenas su primer mandato. Tiene la oportunidad de buscar la reelección.

Es confuso, es cierto. El intendente de Rawson está disputando el podio de los tres intendentes mejor valorados según la última encuesta de Antonio De Tommaso. Pero las olas nacionales han demostrado tener la suficiente potencia para llevarse puesto al que se ponga enfrente. Tal vez el ejemplo más cercano sea la derrota de Emilio Baistrocchi en Capital en 2023. No siempre alcanza con una buena gestión.

Entonces es lícito que Munisaga, con la autoridad que le cabe como intendente del municipio más poblado de la provincia, eleve la voz. Lo hizo nítidamente este miércoles en Canal 13. Optó por una PASO con lugar para que se anoten varios, antes que una lista de unidad armada entre cuatro paredes. Lo hizo en defensa propia. Mientras más competitivo llegue el peronismo, más chances tendrá de lucir un buen resultado en su distrito.

Idéntica lógica se aplica al resto de los jefes comunales identificados con el PJ. A todo aquel que le pinten el departamento de violeta o de amarillo orreguista, le habrán asestado un golpe. Dicho de otro modo: los intendentes están urgidos de superar decorosamente las elecciones legislativas.

Será inevitable la comparación al día siguiente, entre los que aportaron más y los que aportaron menos votos. Habrá un ranking. Habrá explicaciones y lecturas cruzadas también. Excusas. Y finalmente, pase de facturas. Será inevitable caer en la especulación acerca de las chances de cada uno para 2027.

Si al peronismo le va mal en Rawson, Munisaga tendrá que asumir la responsabilidad. De hecho, empezó a hacerse cargo desde ahora. Sus pares no se lo van a agradecer, porque los pone a todos en el mismo plan.

Este miércoles llegó desde Buenos Aires una noticia que pudo generar alivio en el peronismo sanjuanino: no habrá sesiones extraordinarias en el Congreso en diciembre y por lo tanto, las PASO seguirán adelante. La eliminación de las primarias era uno de los objetivos del bloque libertario pero no logró reunir los votos suficientes todavía.

Para el PJ local es una buena noticia porque la PASO habilita la competencia de Gramajo, Andino y, eventualmente, Gioja. Ellos tres por lo menos. Munisaga los quiere a los tres. Y pone en juego su propia cabeza, forzando al resto de los intendentes a imitar el compromiso.

Este planteo lleva implícito una advertencia para los precandidatos: que se abstengan de hacer escenas de celos. En Rawson, habrá foto con todos y cada uno, como ha ocurrido a lo largo de este 2024. Ninguno está en condiciones de exigir exclusividad. Primero, tendrá que ganar la primaria.



JAQUE MATE