Romina Rosas aseguró que no entregará secretarías a "favores políticos"

La concejal pejotista Romina Rosas, estuvo este martes en Banda Ancha y habló sobre la transición política que se viene a Caucete cuando ella asuma la intendencia en diciembre y se retire Julián Gil.

"Con Gil no tengo diálogo", aseguró Rosas y agregó "me gustaría que sea una transición en orden y la última vez que nos vimos me dijo que ya íbamos a tener una reunión para ver qué dejaba en el departamento y de qué me tenía que hacer cargo pero hasta ahora no se comunicó".

Rosas, sin embargo, adelantó que si Gil no hace el llamado será ella quien solicite la reunión para el traspaso.

La electa intendenta manifestó que, a diferencia de su antesesor, no agregará más secretarías que las existentes y que, inclusive, reducirá personal en jerarquías más bajas.

"No van a haber muchas modificaciones en cuanto al número de secretarías, pero sí un número más reducido hacia abajo, teniendo en cuenta esta situación actual. Además podemos llevar tranquiliadd al vecino de que no van a ocupar secretarías los favores políticos", remarcó.

